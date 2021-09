Policie chce postavit na pražském letišti nový hangár za 800 milionů korun. Hotový by mohl být do čtyř let

Policie chce na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni vybudovat nový hangár pro vrtulníky a drony za 800 milionů korun. Píše to deník E15. Stavba by mohla začít v roce 2023 a trvala by asi dva roky.

