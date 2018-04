Policie stále nezná totožnost jedné z obětí výbuchu v Kralupech. Čeká na výsledky genetických testů

Ministerstvo navrhuje až 10 let vězení za falešné důkazy a svádění ke lži, advokáti jsou proti

Když u soudu zalže svědek nebo znalec, riskuje vězení. Když se nepravdou hájí obžalovaný, má na to nyní právo. Za maření spravedlnosti by ale nově mohlo hrozit až 10 let vězení, navrhuje ministerstvo.