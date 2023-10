Policie obvinila za antisemitské texty cizince z plzeňského stánku Sultan Kebab

„Tito Židé jsou lidé, kteří zabíjeli proroky jako ovce. Z tohoto důvodu je Bůh proklel,“ stálo na plakátu na prodejně kebabu v ulici Kopeckého sady v Plzni.

Prodavač, který plakát vyvěsil, se netajil negativním názorem na Izrael. Teroristické palestinské hnutí Hamás, jehož příslušníci 7. října při útoku na Izrael pozabíjeli 1400 lidí, většinou civilistů, za špatné nepovažuje, řekl.

Zahájili jsme trestní stíhání 35letého cizince, který byl obviněn ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle paragrafu 355 trestního zákoníku. Vyšetřování probíhá na svobodě . — Policie ČR (@PolicieCZ) October 27, 2023

Muži nyní v případě odsouzení za hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob hrozí až dvouleté vězení.

Oznámení na policii podal v úterý večer i předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy. Kousek od prodejny kebabu je vstup do staré plzeňské synagogy. „Nejsem stoprocentně přesvědčený, že ten text je ve vztahu s Gazou, je to náboženský text, i když ta válka asi dala k jeho napsání impuls,“ řekl ve středu Löwy.

Plakát ho zaskočil, v Plzni má s mnohými Araby i Palestinci dobré vztahy. Od začátku války v Gaze v Plzni nezaznamenal žádné negativní reakce Palestinců vůči Židům ani ochladnutí vztahů nebo kontaktů. „Normálně se bavíme, jsou to lidé, kteří tady žijí třeba 15 let. Mluvím s Palestinci, kteří sami z Gazy utekli ze strachu před radikály. Zajdu někdy i do kebabu vedle velké synagogy a povídám si se starším pánem, který tam pracuje,“ řekl.

Policie současně v souvislosti se skutkem monitoruje i dění ve virtuálním prostředí na sociálních sítích. „Příspěvky a komentáře, které by svou povahou mohly podněcovat k nenávisti, shromažďujeme a vyhodnocujeme,“ uvedla policie.