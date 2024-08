Policie obstavuje majetky firem z chomutovské kauzy. Umístila na ně plombu

Kriminalisté umístili plomby na část majetku firem Rocknet a Union Aerospace, které figurují v kauze machinací s tendry na severu Čech. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Obstavená je budova a přilehlé pozemky firmy Rocknet v obci Červený hrádek u Jirkova, a pozemky v katastrálním území Chomutov II. Že k zajišťování majetku společnosti dochází, potvrdila pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál také náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Ústí nad Labem 13:14 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie zasahuje v sídle firmy Rocknet v Jirkově | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Mohu potvrdit, že v souvislosti s uvedenou trestnou činností jsou zajišťovány i případné výnosy z trestné činnosti. Jejich konkretizaci, vzhledem k tomu, že trestní řízení je v počátku a stále probíhá, nemůžu uvést,“ reagovala náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda se policisté snaží zajistit majetek firem a lidí, kteří figurují v kauze machinací s veřejnými zakázkami.

Primátor Chomutova čelí po razii obvinění, měl přijmout úplatek. Může mu hrozit až 12 let vězení Číst článek

Redakce z katastru nemovitostí zjistila, že policisté už umístili plomby na budovu a okolní pozemky firmy Rocknet v Červeném hrádku u Jirkova. Jde přitom jen o část nemovitostí, které firma ve vlastní.

Podle Doušové není vyloučeno, že policie bude v obstavování majetku společnosti pokračovat. Policisté totiž stále vyhodnocují, které majetky a do jaké výše by případně mohli zajistit tak, aby pokryly způsobenou škodu. „Při zajišťování majetku je rozhodujících několik faktorů. Předně jestli jde o majetek movitý nebo nemovitý. Vy hovoříte o nemovitém majetku, u něj je rozhodující právě předpokládaná výše výnosu z té trestné činnosti,“ vysvětlila.

Zajištěné nemovitosti podle katastru zároveň slouží jako bankovní zástava na dluhy firmy ve výši asi 46 milionů korun.

Že by konkrétně majetky v Červeném hrádku pocházely z trestné činnosti, které se měla podle policie firma a její majitel Ladislav Šmucr dopustit, potvrdit nechtěla. „Hraje roli jen to, kdo je vlastníkem té nemovitosti a do jaké výše je možné zajistit výnos, případně nárok poškozeného na náhradu škody, nebo zajistit majetek pro případné uložení peněžitého trestu. Pro jaký účel bude ten majetek zajištěn, bude teprve rozhodováno,“ doplnila.

Policisté dosud nezajistili například významný majetek firmy v katastrálním území města Jirkov. Část tohoto majetku se firma snažila v polovině července převést na další Šmucrovu firmu – Reo Group. I ta figuruje mezi obviněnými. „Samozřejmě o tom víme,“ potvrdila Doušová.

Policejní plomby se pak objevily i na pozemcích společnosti Union Aerospace Corporation, v té figuruje chomutovský advokát Tomáš Kindl, o jehož zapojení do kauzy informovaly Seznam zprávy. Kindl je synem bývalého děkana plzeňské právnické fakulty, s kterým napůl vlastní advokátní kanceláři Kindl & Partneři.

Kauza cinknutých tendrů

Ladislav Šmucr a jeho firmy Rocknet a Reo Group patří mezi významné členy obviněné skupiny, která podle policie čítá 14 lidí a 5 firem. Šmucrovy firmy v posledních několika letech získaly podle Seznam Zpráv zakázky z Chomutova, chomutovského zooparku, Správy a údržby silnic Ústeckého i Karlovarského kraje nebo od karlovarského magistrátu.

Právě z těchto institucí pocházejí i další obvinění. Například primátor Chomutova a bývalá jednička na kandidátce hnutí ANO do krajských voleb Marek Hrabáč, který se se Šmucrem přátelí.

Někteří obvinění jsou už na svobodě. Mezi nimi i šéf chomutovské městské policie Tomáš Douda. Obviněni jsou také ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová nebo ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner.

„Osoby jsou stíhány pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zločin zkrácení daně a poplatku a také pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a dále přečin podplácení. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet osob, tak ne všechny osoby jsou stíhané pro tyto všechny trestné činy,“ popsala Doušová.