Policie obvinila 34 lidí z podvodu s covidovými dotacemi. Škodu vyčíslila na 27 milionů korun

Pražští policisté obvinili 34 lidí z podvodu s dotacemi v době covidu se škodou 27 milionů korun. Dalších 66 milionů se obviněným získat nepodařilo. Hlavními organizátory byli podle vyšetřovatelů čtyři lidé, kteří přes bílé koně podávali žádosti v dotačním programu ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem bylo kompenzovat podnikatelům pokles příjmů v důsledku proticovidových opatření. O případu informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Testování na covid v nemocnici Bulovka

Testování na covid-19 ve Fakultní nemocnici Bulovka (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za dotační podvod a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí hlavním aktérům až deset let vězení. Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů podala během osmi měsíců více než 50 žádostí s průměrnou výší 1,7 milionu korun.

„Prakticky vše fungovalo tak, že organizátoři jménem bílých koní či jejich většinou účelově pořízených s.r.o. (společností s ručením omezeným) zažádali o dotace a při podání žádosti nahlásili fiktivní příjmy v řádech milionů korun a jejich nepravdivý drastický pokles kvůli covidu,“ uvedla Kropáčová.

Jeden z žadatelů vykonávající malířské práce například v žádosti podle policistů vykázal za dva měsíce smyšlené výdaje přes 3,5 milionu korun a příjem 22 tisíc korun, za což požadoval kompenzaci zhruba dva miliony korun.

Další žadatel podnikající v autodopravě podle vyšetřovatelů vykazoval pokles příjmů na desetitisíce korun s trvajícími náklady přes čtyři miliony korun. „Zažádáno bylo i za řadu firem, přičemž většina reálně nevykonávala žádnou činnost,“ doplnila Kropáčová.

Peníze se pak členové organizované skupiny pokoušeli ve spolupráci s dalšími lidmi vyvést.

„Právě díky dobré práci policistů z odboru hospodářské kriminality se podařilo zajistit část finančních prostředků, které byly v rámci dotace vyplaceny, ale stále zůstaly ještě na účtech podezřelých, uvedla Kropáčová. Kriminalistům se podařilo zajistit i nemovitost, kterou obvinění zakoupili v jednom z přímořských států.

Na podezřelé jednání upozornil kriminalisty v roce 2021 Finanční analytický úřad. Čtyři obviněné, které policisté považují za hlavní organizátory, původně poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby. Nadřízený soud je ale následně propustil.

