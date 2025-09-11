Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka z přijetí úplatku
Kriminalisté obvinili bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka z přijetí úplatku. Případ souvisí s korupční kauzou Dozimetr, informoval server Seznam Zprávy. Dvořák potvrdil, že už usnesení o zahájení trestního stíhání obdržel. Podá si proti němu stížnost. O obvinění dalšího člověka v rozsáhlém případu korupce při zadávání zakázek DPP informoval také státní zástupce Adam Borgula.
Podle Deníku N policie Dvořáka viní ze zprostředkování pětimilionového úplatku v souvislosti s projektem u stanice metra Nádraží Holešovice. Dvořák jakoukoli vinu odmítá.
Obvinění, o kterém ve středu informoval server Odkryto, podle něj vychází z výpovědi bývalého ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustina, který nyní v kauze spolupracuje s policií.
Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku.
Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Dvořák byl podle Seznam Zprávobviněn poté, s policisty začal spolupracovat někdejší ekonomický ředitel DPP Matej Augustín.
Připravujeme podrobnosti...