Policie obvinila kvůli požáru dřevěného kostela tři muže. Hrozí jim až 15 let vězení

„Mohu potvrdit, že jsme sdělili obvinění třem mužům české národnosti za trestný čin obecného ohrožení v prvním a druhém odstavci. Znamená to, že těmto mužům hrozí osm až patnáct let odnětí svobody,“ uvedl policejní ředitel Tomáš Kužel s tím, že jeden z obviněných je mladistvý.

Policisté motiv zjišťují, pravděpodobně podle něj ale souvisí s úmyslným žhářstvím. Dřevěný kostel z 16. století shořel v noci na středu. Významná památka byla prakticky zničena. Škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun.

Představitelé ostravsko-opavského biskupství už dokumentují ohořelé zbytky kostela po požáru. Zjišťují, jak na sebe navazovaly jednotlivé trámy.

To by mělo sloužit k vědecké rekonstrukci, o které se ještě bude rozhodovat, upřesnil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda. Podle něj budou také vycházet z plánů z nedávné opravy kostela.

„V tuto chvíli musíme najít nějakou halu, kde budou moct uskladnit trosky, které zůstaly po původním kostele. Také kontaktujeme odborníka na dřevěné stavby, který by to s námi prohlédl a poradil co a jak,“ řekl ve čtvrtek Siuda Českému rozhlasu Ostrava.

„Shořelo veškeré původní vnitřní vybavení včetně křížové cesty a dalších významných pamětihodností. Naštěstí nebyl nikdo zraněn a nyní budou zkoumat příčinu vzniku požáru policisté a hasiči,“ uvedl už ve středu pro Radiožurnál mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Římskoskatolický filiální, tedy vedlejší kostel v Gutech, byl cennou památkou s mnohým původním vybavením a obrazy z 1. poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl kostel rekonstruován za několik milionů korun.

Podoba během rekonstrukce.