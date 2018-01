Miliardová kauza forexových robotů: 9 měsíců po razii obvinila policie známého hokejového sponzora

Žádní roboti, ale letadlo. Policie se po tři čtvrtě roce odhodlala obvinit podnikatele a hokejového sponzora Jiřího Kubíčka. Má za to, že prodejem takzvaných forexových robotů, kteří údajně obchodují na měnových trzích, maskuje pyramidovou hru neboli letadlo. Kriminální centrála Kubíčkův byznys kvalifikovala jako podvod. Praha 6:00 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kubíček, mimo jiné sponzor českého hokeje, si před Vánocemi vyslechl obvinění. Policie má za to, že provozuje pyramidovou hru | Foto: Dalibor Glück / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Policisté začali kolem podnikatele Jiřího Kubíčka utahovat smyčku už loni v březnu. Tehdy dorazili na jeho zámek v Bezdružicích na Plzeňsku a do pražského sídla jeho společnosti WSM. Na obou místech provedli domovní prohlídky a podnikatele vyslechli.

Po domovních prohlídkách učinila policie druhý, neobvyklý krok: aniž by jej obvinila, zablokovala jeho nemovitosti za desítky milionů korun.

Kubíček i díky tomu mohl dopady policejní operace mírnit vysvětlením, že vše doložil, a policie nikoho nestíhá. To však již od konce loňského roku nemůže. Jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz, od poloviny prosince čelí kvůli podnikání s forexovými roboty trestnímu stíhání.

Dosud nepublikovanou informaci potvrdila dozorující státní zástupkyně Petra Ullrichová. „Dne 13. prosince 2017 zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu trestní stíhání jedné fyzické osoby jako obviněné ze spáchání zločinu podvodu, jehož se měla tato osoba dopustit v souvislosti s prodejem robotů údajně způsobilých obchodovat na měnových trzích,“ konstatovala.

Detaily stíhání - s ohledem na běžící vyšetřování - odmítla doplnit.

"Nebyly dohledány žádné platby"

Kubíčkovy společnosti drobným investorům prodávají takzvané forexové roboty. Programy, které údajně svým majitelům zajistí neobvykle vysoké výnosy z obchodování na měnových trzích. Sám podnikatel loni prohlásil, že i nejslabší robot měl výnos 65 procent. Zájemci prý přitom nepotřebují hlubší znalosti fungování finančních trhů, software má obchodovat za ně. Stačí zaplatit 150 dolarů za licenci a dalších 500 dolarů jako základní vklad.

„Vše jsme předali, vysvětlili, poskytli plnou spolupráci, nemáme co skrývat. Abychom rozptýlili spekulace, zdůrazňujeme, že nebylo vznešeno žádné obvinění. Březen 2017“ Jiří Kubíček (majitel WSM)

Jenže policisté už loni v březnu dospěli k závěru, že Kubíčkův byznys je ve skutečnosti pyramidovou hrou neboli letadlem, které ve vzduchu drží vklady nových klientů. Kubíčkovým firmám přitom podle vyšetřovatelů svěřily desítky tisíc klientů z České republiky, Slovenska, Polska či Ruska přes miliardu korun.

„Shromážděné peněžní prostředky jsou Jiřím Kubíčkem přeposílány mezi dalšími účty jím ovládaných společností. Jsou z nich hrazeny provozní náklady, výplaty provizí partnerů, hrazeny nákupy nemovitostí a obchodních podílů v dalších společnostech, jež se převážně zaměřují na zemědělskou výrobu a jejichž předmět činnosti nesouvisí s obchodováním na trhu s měnami,“ napsali loni detektivové do usnesení, kterým zablokovali Kubíčkovy nemovitosti.

Do dokumentu, s nímž se server iROZHLAS.cz seznámil, rovnou napsali, že WSM se svěřenými penězi neobchoduje: „Nebyly dohledány žádné platby, natož pravidelné, z nichž by bylo možné usuzovat na provádění obchodů s cennými papíry či komoditami, ačkoliv jsou klientům po celou dobu trvání pětiletého smluvního vztahu pravidelně zasílány e-mailem výpisy jejich obchodního účtu.“

Kubíček v posledních letech skutečně ve velkém nakupoval, znalec pro policii odhadl, že jen za nemovitý majetek zaplatil 300 milionů korun. Kriminalistům se podle všeho podařilo zmapovat finanční toky dokazující, že ho platil z klientských vkladů. „Jiří Kubíček od počátku roku 2012 soustavně odčerpává peněžní prostředky pocházející z klientských vkladů z účtů, na něž byly klienty poukázány a používá je k nákupu nemovitostí,“ píší v citovaném dokumentu doslova.

'Nemáme dostatek informací'

Proč policie čekala s obviněním devět měsíců, když finanční toky měla zmapované už loni v březnu, se serveru iROZHLAS nepodařilo zjistit. Ani policie, ani dozorující státní zástupkyně několikaměsíční odstup nevysvětlila.

Čtyřicetiletý Kubíček se v mezidobí snažil vzbudit dojem, že jeho byznys je v nejlepší kondici a na sociální sítích sdílel videa, která referovala o úspěších jeho robotů.

Aktuální zlom v policejním vyšetřování však odmítl komentovat. Nebral telefon, nereagoval na zaslanou SMS, pouze poslal vzkaz přes spolupracovníka. „V současné chvíli nemáme dostatek informací, proto se k celé věci nechce vyjadřovat,“ řekl ve středu serveru iROZHLAS.cz marketingový ředitel společnosti WSM František Hýbl.

Pokud by Kubíčka soudy uznaly vinným, vzhledem k velké škodě by mohl skončit za mřížemi na pět až deset let. A škodu už v březnovém elaborátu policisté počítali v desetímístné částce. „Předpokládaná výše způsobené škody převyšuje 1 miliardu korun řádově desítkám tisíců klientů z České republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Maďarska,“ stojí v oficiálním policejním usnesení.

