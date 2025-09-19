Policie obvinila sedm lidí včetně čtyř úředníků. Měli zvýhodňovat zájemce při pronajímání bytů v Havířově
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili sedm lidí v souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově na Karvinsku. Mezi obviněnými jsou i čtyři úředníci. Novináře o tom v pátek informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let.
„Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby,“ upřesnil Ibehej.
Plzeňský kraj zadá audit Kulturního centra. Na místě dříve zasahovala NCOZ a obvinila devět lidí
Číst článek
„Podle závěru kriminalistů měli obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů,“ řekl Českému rozhlasu Ostrava dozorující státní zástupce Vojtěch Pospíšil.
Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje havířovská pobočka Okresního státního zastupitelství v Karviné.