Policie obvinila útočníka z Hradce Králové z vraždy dvou prodavaček. Hrozí mu až deset let vězení

Policie obvinila šestnáctiletého mladíka z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Podle kriminalistů ji podezřelý spáchal ve čtvrtek ráno. Pro obviněného bude policie žádat vazbu. Mladíkovi hrozí v případě odsouzení až deset let vězení. Zavražděným ženám bylo 19 a 38 let. Řekla to mluvčí policie Iva Kormošová.

