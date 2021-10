Policejní prezident: Postup Babišovy ochranky vůči novinářům byl v pořádku

„Bez ohledu na to, kdo je premiérem, jakou má politickou příslušnost či jaká je jeho obliba u veřejnosti, je primárním úkolem ochránců nepřipustit ohrožení chráněné osoby či bližší kontakt naprosto s kýmkoliv, není-li to výslovný zájem chráněné osoby,“ napsal Švejdar na twitteru.

„Viděl jsem dvě videa, na kterých policisté dělali svou práci. V případě paní novinářky jsem v přístupu policistů nic problematického ani nezákonného neviděl. K chráněné osobě nelze umožnit přístup, když si to nepřeje, a na výzvu, ať opustí prostor, nereagovala. Nešlo jednat jinak,“ pokračoval.

Reportérka se snažila dotazy Babišovi položit 29. září po tiskové konferenci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, na niž někteří novináři nebyli vpuštěni.

„Pokud jde o novináře BBC, věděl, že jde o ochránce premiéra, přesto se snažil jej přetlačit. To je nepřípustné. Nikdy jsem se policistů, kteří se něčím provinili, nezastával. Situace už je extrémně vyhrocená a zajistit bezpečnost chráněných osob je naší zákonnou povinností,“ dodal Švejdar.

Na videu je vidět, že reportéra BBC jeden ze členů ochranky odstrčil na bok auta.

The moment the BBC tried to ask Czech PM Babiš why he used such a complicated route to buy properties in France. pic.twitter.com/GdLaRTZVaV