Žalobci zrušili stíhání policejního odboráře, jehož inspekce obvinila ze zpronevěry členských příspěvků

Městské státní zastupitelství v Praze zrušilo trestní stíhání policejního odboráře Pavla Štěpána, který podle inspekce zpronevěřil členské příspěvky svých kolegů. Redakci iROZHLAS.cz to potvrdil advokát. Vyšetřovatelé odboráře podezřívali, že si peníze, které měl odvést do centrální pokladny odborové organizace Unie bezpečnostních složek, ponechal. Podle předsedy unie mělo jít o částku až 100 tisíc korun. Štěpán to od počátku popíral. Praha 10:24 22. 6. 2019 (Aktualizováno: 11:02 22. 6. 2019)

O zrušení trestního stíhání rozhodl státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze 19. června.

Redakci iROZHLAS.cz to potvrdil advokát Tomáš Těmín, který Štěpána zastupuje. V odůvodnění podle něj státní zástupce uvedl, že se policejní orgán „nedostatečně vypořádal se subjektivní stránkou věci, to jest se zaviněním“.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) musí o věci znovu znovu jednat a znovu rozhodnout. Buď může případ odložit, nebo může trestní stíhání zahájit znovu, ale lépe ho odůvodnit. „Pro mě jako pro obhájce je samozřejmě nejpřijatelnější první varianta, a to proto, že se domnívám, že tu existují důkazy o tom, že žádné trestní stíhání by nemělo být vedeno,“ řekl Těmín.

Státní zastupitelství svým rozhodnutím vyhovělo stížnosti Štěpána proti zahájení trestního stíhání.

Pražská policie vyhodila odboráře Štěpána kvůli ztraceným příspěvkům Číst článek

Inspekce ho podezřívala z toho, že do centrální pokladny odborů neodvedl členské příspěvky z buňky, kterou vedl. Podle dřívějších slov předsedy Unie bezpečnostních sborů Zdeňka Drexlera se tam mělo dít po tři roky. „Přesnou částku zatím vyčíslenou nemáme, zatím se blíží někde ke sto tisícům korun,“ řekl v únoru Radiožurnálu.

Pavla Štěpána, který patří k pražským těžkooděncům a v minulosti se angažoval ve vyjednávání o kvalitnějších balistických vestách, GIBS obvinil letos v květnu ze zpronevěry s větší škodou, za což by mu v případě usvědčení a odsouzení hrozilo až pět let vězení.

Návrat do policejních řad?

V souvislosti s obviněním byl odborář v druhé polovině května propuštěn ze služebního poměru u policie.

Jak redakci iROZHLAS.cz sdělila Petra Lhotáková z Odborové aliance IZS, která ho nyní při jednání s policií zastupuje, Štěpán bude usilovat o to, aby ho policie vzala zpět do svých řad. Byl u ní 16 let. Lhotáková také uvedla, že po sdělení obvinění sám požádal, aby byl postaven mimo službu. „Místo toho ho hned propustili,“ řekla.

V žádosti o zpětvzetí do služebního poměru, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici, se poukazuje mimo jiné i na psychickou újmu, která propuštěnému vznikla po jeho nečekaném propuštění a údajně diskriminačním jednání ze strany policie.

Pražská policie se k případu zatím nevyjádřila, mluvčí Tomáš Hulan si nechal dotazy poslat e-mailem s tím, že se jimi tiskové oddělení bude zabývat příští týden.

Sám Štěpán se ke zrušení stíhání nevyjádřil, dříve ale Radiožurnálu řekl, že kdyby příspěvky neodevzdával a nechával si je pro sebe, vystavoval by se riziku, protože by to mohla odhalit jakákoli kontrola. Více nesdělil s ohledem na mlčenlivost.