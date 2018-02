Policie odhalila na Plzeňsku dva kamiony s 35 migranty. Mířili do Německa

Policie na Plzeňsku zadržela 35 migrantů, kteří ve dvou kamionech směřovali po dálnici D5 směrem do Německa. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Krajského ředitelství policie v Plzni Veronika Hokrová. Kamiony podle ní jely z Rumunska, na podezřelá vozidla dali policistům tip němečtí kolegové. Zadržení cizinci jsou i s řidiči na služebně v Plzni. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, jestli nemají padělané doklady. Plzeň 13:06 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté zadrželi dva kamiony na dálnici D5, které převážely celkem 35 osob. | Foto: Krajské ředitelství Plzeňského kraje | Zdroj: Policie ČR

„V prvním případě kamion směrem na Rozvadov převážel celkem sedm osob, z toho čtyři děti. V druhém případě jsme zadrželi a odstavili kamion, který byl u Ostrova u Stříbra. Tam se nacházelo celkem 28 osob, z toho devět dětí,“ řekla Radiožurnálu Hokrová.

Řidiče, kteří převáželi migranty v kamionech, bude stíhat policie. | Foto: Krajské ředitelství Plzeňského kraje | Zdroj: Policie ČR

„Zajištěné osoby byly vyndány z kamionu a autobusy převezeny na oddělení policie k dalšímu opatření – to znamená zjišťování totožnosti, doklady, které byly u nich nalezeny, zda jsou totožné s jejich osobou,“ dodala.

Zadržení řidiči kamionů a jejich spolujezdci jsou podezřelí z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, informovala v sobotu policie. Migranti budou převezeni do zařízení pro zajištění cizinců.

V současné době podle Hokrové policie zjišťuje v rámci Evropské unie, zda zadržení lidé nejsou vedeni jako žadatelé o azyl v jiném členském státě. „A to za účelem zjištění, zda by v rámci dublinského systému a jeho nařízení bylo možné navrácení do příslušného státu, kde je cizinec žadatelem o azyl,“ popsala Hokrová a doplnila:

„Další možností je postup podle readmisní dohody se Slovenskou republikou, neboť kamiony přijely do České republiky ze Slovenska.“ Na případ upozornil server Novinky.cz, podle něj pochází zadržení cizinci zřejmě všichni z východní Evropy.

Z Rumunska do Německa

Čeští policisté dostali tip na kamiony od německých kolegů. Auta migranty převážela z Rumunska pravděpodobně do Německa.

Na místě policisté ihned zjišťovali, zda nejsou osoby ohroženy na životě. Na obou místech byli zadrženi řidiči a jejich spolujezdci ve věku 26 let, 26 let, 29 let a 37 let. Policisté s nimi zahájili trestní řízení.

Cizinecká policie zadržela v Česku v roce 2017 celkem 172 tranzitních migrantů, zatímco v roce 2016 jich bylo 511, a v době kulminace migrační krize 2015 dokonce 2294. Dominantní skupinou cizinců v nelegálním postavení jsou ti, kteří na území ČR obvykle legálně vstoupili, avšak překročili povolenou dobu pobytu.