VIDEO: Kriminalisté pátrají po muži, který sexuálně obtěžuje ženy na Lovosicku. Žádají o pomoc veřejnost

Kriminalisté pátrají po muži, který v tomto týdnu opakovaně sexuálně obtěžoval mladé ženy na Lovosicku. O pomoc žádají i veřejnost, pomoci by mohli řidiči s kamerou. Na webu policie o tom v neděli informoval mluvčí Daniel Vítek. Lovosice (Litoměřicko) 14:54 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kriminalisté pátrají po muži, který v tomto týdnu opakovaně sexuálně obtěžoval mladé ženy na Lovosicku | Zdroj: Policie České republiky, koláž iRozhlas.cz

„V rámci prověřování těchto případů jsme zajistili kamerový záznam, na kterém je zachycen člověk, který by mohl poskytnout důležité informace, které by nám mohly pomoci dopadnout pachatele. Obracíme se touto cestou na spoluobčany, kteří by tohoto muže poznali, nebo zaznamenali jeho výskyt, aby nám pomohli s ustanovením jeho totožnosti,“ uvedl Vítek.

Pomoci by kriminalistům podle něj mohli i řidiči, kteří mají ve voze palubní kameru a projížděli v pátek 30. července mezi 18.00 a 19.00 po silnici I/30 mezi obcemi Malé Žernoseky a Lovosice.

Lidé mohou kontaktovat policisty na obvodním oddělení v Lovosicích osobně nebo telefonicky na čísle 974 436 701, případně prostřednictvím bezplatné linky 158.

ÚSTECKÝ KRAJ - Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po neznámém pachateli, který v uplynulém týdnu sexuálně obtěžoval ženy na Lovosicku. Zároveň zjišťujeme totožnost muže na kamerovém záznamu, který může přispět k objasnění věci. Více: https://t.co/hs1WRXX4Gw#policieulk pic.twitter.com/vg7kV1dupu — Policie ČR (@PolicieCZ) August 1, 2021