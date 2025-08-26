Policie pátrá po 13leté dívce z Klatovska. Je vysoká 160 cm a vypadá o tři roky starší
Policie pátrá po 13leté Anně Pargačové z Klatovska, pátrání po ní bylo vyhlášeno v úterý. Je vysoká 160 až 162 cm, vypadá o dva až tři roky starší. Pátrání vyhlásili policisté v systému Osoba v ohrožení.
Pargačová má modré oči a tmavohnědé vlasy po ramena. Na sobě měla červené tričko, černou mikinu s kapucí, dlouhé béžové kalhoty, černé boty a zelenou tašku přes rameno.
Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných osobách funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni policie rozšířila i o lidi starší 65 let.