Policie pátrá po 13leté dívce z Klatovska. Je vysoká 160 cm a vypadá o tři roky starší

Policie pátrá po 13leté Anně Pargačové z Klatovska, pátrání po ní bylo vyhlášeno v úterý. Je vysoká 160 až 162 cm, vypadá o dva až tři roky starší. Pátrání vyhlásili policisté v systému Osoba v ohrožení.

Dítě v ohrožení Klatovy Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

anna_250826-174313_lar.jpg

Policie pátrá po 13leté Anně Pargačové z Klatovska | Zdroj: Policie České republiky

Pargačová má modré oči a tmavohnědé vlasy po ramena. Na sobě měla červené tričko, černou mikinu s kapucí, dlouhé béžové kalhoty, černé boty a zelenou tašku přes rameno.

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných osobách funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni policie rozšířila i o lidi starší 65 let.

lar, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme