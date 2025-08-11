Policie pátrá po matce s tříletým dítětem. Naposledy byla viděna v Boru u Tachova
Policisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě, která odešla i s tříletou dcerkou z domova v Tachově. Sdělila to krajská policejní mluvčí Dagmar Mifková. Pohřešovaná žena, která trpí psychickými problémy, byla naposledy viděna 6. srpna v Boru u Tachova v autobuse směrem do Plzně.
„V současné době se může pohřešovaná žena pohybovat kdekoliv po celé republice. S psychickými problémy se neléčí,“ řekla mluvčí. Žena není ozbrojená ani nebezpečná, je 172 centimetrů vysoká, má štíhlou postavu, rovné světlé vlasy a modré oči. Tříletá dcera je vysoká asi 95 centimetrů, má dlouhé světlé vlasy a hnědé oči. Podrobnější popis obou pohřešovaných policie zveřejnila na svém webu.
Informace o hledaných přijmou policisté na jakékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince 158.