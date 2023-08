Řídil auto se Syřany, havaroval a utekl. Policie pátrá po řidiči vozu s uprchlíky, který boural na Děčínsku

Policie pátrá po řidiči, který s autem plným Syřanů překročil hranici z Německa do České republiky v Ústeckém kraji. Řidič havaroval, z místa nehody utekl. Zraněno je osm lidí včetně dvou dětí, informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Nehoda se stala v pondělí po 22.00. V tuto chvíli se odehrává rozsáhlá pátrací akce, řekla mluvčí. Děčín/Jílové/Ústí nad Labem/Berlín 13:33 8. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve vozidle zůstalo osm zraněných včetně dvou dětí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Severočeští policisté dostali přes operační středisko v Petrovicích na Ústecku zprávu o pátrání po vozidle Škoda Octavia, které v obci Schmilka v Německu nereagovalo na výzvy k zastavení pracovníků celní správy a ujelo do České republiky.

Z uprchlíka expertem na migraci. ‚V Aleppu jsem zapomněl, že existuje elektřina a tekoucí voda,‘ říká Číst článek

Hlídka děčínských policistů si uvedeného vozidla všimla v Teplické ulici v Děčíně. Řidič opětovně nereagoval na výzvy k zastavení a ujížděl směrem na obec Jílové, po několika kilometrech havaroval a z místa utekl.

Ve vozidle zůstalo osm zraněných včetně dvou dětí, které musely být následně převezeny do nemocnic v Ústí nad Labem a Děčíně.

Krize na bělorusko-polské hranici podle armády sílí. O přechod usilují tisíce lidí, zapojují se i Wagnerovci Číst článek

Dvě nezletilé osoby a jednoho dospělého záchranka převezla s lehkými zraněními do děčínské nemocnice ke kontrolnímu vyšetření. Tři osoby s vážným poraněním a dvě s lehčím záchranáři odvezli do nemocnice v Ústí nad Labem. Oznámil to mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Do pátrací akce se zapojily desítky policistů ze speciální pořádkové jednotky a psovodi. Řidič je podezřelý z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a ublížení na zdraví z nedbalosti, uvedla Hyšplerová.

Se zajištěnými cizinci se povede správní řízení.