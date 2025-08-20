Policie pátrá po žháři, který měl ve Žluticích úmyslně zapálit kotce se psy. Pět chovných fen uhynulo

Pět chovných fen uhynulo v noci na úterý při požáru chovné stanice pro psy ve Žluticích na Karlovarsku. V jedné ze zahrádkářských kolonií někdo s největší pravděpodobností úmyslně zapálil kotce. Příčiny požáru jsou předmětem vyšetřování policie a hasičů, informoval ve středu krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Žlutice (Karlovarsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Záchranná stanice pro československé vlčáky

Záchranná stanice pro československé vlčáky | Foto: Hana Novotná | Zdroj: Český rozhlas

„Při požáru bohužel došlo k úmrtí pěti psů, konkrétně pěti chovných fen rasy kavkazského pasteveckého psa, kteří se nacházeli v těchto kotcích,“ uvedl Kopřiva.

Chovatel u Humpolce má nelegálně 16 tygrů. Sto zvířat mu zabavili kvůli týrání, šelmy stát nemá kam dát

Číst článek

„Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat a přečinu poškození cizí věci. V případě prokázání viny hrozí dosud neznámému pachateli trest odnětí svobody až na šest let,“ dodal.

Kriminalisté hledají případné svědky události, kteří místem v době požáru procházeli či projížděli. Požár mohla zaznamenat i palubní kamera ve vozidlech.

Svědci mohou zavolat na bezplatnou telefonní linku 158 či přímo karlovarským kriminalistům na telefonní číslo 606655417. Jakékoli další informace, které pomohou při vyšetřování, je možné sdělit i policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme