Policie v Praze pátrá po třináctileté dívce a čtrnáctiletém chlapci. Nepřišli ze školy

Pražská policie pátrá po třináctileté Viktórii Trávníčkové a čtrnáctiletém Patriku Valentovi. Oba se v pátek nevrátili ze školy a nejsou pohřešováni poprvé, případy spolu ale nesouvisí. Dívka je ze Zdib a školu má v Praze 8, mladík má trvalé bydliště v Praze 2, nyní by se mohl zdržovat v oblasti Zličína či Lužin. V sobotu o tom informoval policejní mluvčí Tomáš Hulan. Praha 13:34 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie v Praze pátrá po dívce a chlapci. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Police ČR

Dívka v pátek odešla z místa trvalého bydliště do školy v Praze 8. Se školou pak byla na divadelním představení v centru metropole. Slibovala, že do 13:00 bude ze školy doma. To se však podle mluvčího do této doby nestalo.

‚Můžete to být vy, kdo ho uvidí.‘ Pohřešované dítě v ohrožení pomůže najít nová aplikace Echo Číst článek

„Dívka není pohřešována poprvé, dle vyjádření rodičů má problémy s chováním a špatný prospěch,“ uvedl Hulan.

Dívka má hnědočerné vlasy a hnědé oči. Vysoká je 165 centimetrů a její zdánlivý věk je 16 až 17 let.

Rovněž mladík odešel v pátek ráno z domova do školy, vyučování mu mělo končit kolem 10.00. Ani on se ale ze školy do této doby nevrátil. Mluvčí policie doplnil, že by se s největší pravděpodobností mohl zdržovat v oblasti Zličína či Lužin, neboť má prý k těmto lokalitám z dřívější doby vztah.

Chlapec je hubené postavy, měří 167 až 172 cm, má hnědé vlasy a oči.

Pokud někdo z veřejnosti ví, kde, případně s kým by se mohly děti zdržovat, nebo je viděl, má podle Hulana zavolat na linku 158.