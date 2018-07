Policie hledá vězně, který utekl z nehlídaného pracoviště v Praze

Karel Rziepel by neměl být nebezpečný, lidé by se ho ale neměli snažit sami zadržet, mohl by být agresivní, sdělil v sobotu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Případné informace mohou občané hlásit na linku 158.

Na pracovišti měl muž na sobě oranžové tričko, bílé kalhoty a bílé boty, nelze ale vyloučit, že se později převlékl. Je 175 až 180 centimetrů vysoký, bydliště má na Benešovsku. Další detaily k popisu muže v policejní databázi nejsou.

Hledaný vězeň si odpykává trest za majetkovou trestnou činnost, přičemž má podle Hulana pestrou trestní minulost. „V dřívější době byl totiž pro tyto delikty již téměř šedesátkrát stíhán, nebo odsouzen, a to jak v České republice, tak na Slovensku,“ poznamenal mluvčí.