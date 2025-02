Čeští policisté pátrají po 16letém chlapci z Prahy. Může být ozbrojený a nebezpečný

Policie pátrá po šestnáctiletém chlapci z Prahy, zřejmě je ozbrojený a nebezpečný, oznámila v pondělí na webu. V neděli večer odešel z domova, podle rodičů se předtím choval velmi divně a působil zmateně. V jeho počítači pak našli komunikaci, která vyvolala obavu, že by mohl někomu ublížit. Podle posledních dostupných informací se v neděli večer pohyboval v metru, může být ale kdekoli v Česku nebo i v zahraničí. Praha 11:36 24. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Informaci o pohřešování chlapce policie dostala v neděli kolem 21.00 | Zdroj: Policie ČR

Hledaný Pavel Behenský je vysoký 170 až 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé vlasy a modré oči. Fotografie pořízená v neděli z kamerového záznamu v metru ukazuje, že na sobě měl tmavé oblečení a světlé boty.

O tom, čím by mohl být chlapec ozbrojený, policie neinformovala. Pokud ho někdo pozná, neměl by se ho snažit v žádném případě zadržet, uvedla.

Informaci o pohřešování chlapce policie dostala v neděli kolem 21.00. „Již od okamžiku oznámení má hledaný vypnutý mobilní telefon a rodinu od odchodu z jejich bydliště v Praze Bohnicích nekontaktoval,“ uvedla policie.

V minulosti byl chlapec opakovaně pohřešovaný. „V současné chvíli se může pohybovat po celé České republice a nelze vyloučit, že by mohl z naší země vycestovat,“ doplnila policie. Pokud někdo chlapce pozná, případně ví, kde by se mohl nacházet, měl by zavolat na tísňovou telefonní linku 158. Podrobnosti o vyhlášeném pátrání najdou lidé na webu policie.