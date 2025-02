Policie po zásahu v Nemocnici Třinec obvinila tři lidi. Moravskoslezský kraj odvolal jejího ředitele

V souvislosti s úterním zásahem v Nemocnici Třinec policie obvinila tři lidi. Týká se to machinací při veřejných zakázkách. Hrozí jim až osm let vězení. Ve středu to řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Podle regionální Televize Polar je mezi zadrženými ředitel nemocnice Jiří Veverka a jeho náměstek Kamil Mašík. Ani jeden z nich ve středu nepřišel do práce. Rada Moravskoslezského kraje ve středu Veverku odvolala, dočasně jej nahradí technický náměstek ředitele Jaroslav Brzyszkowski.

Třinec (Frýdecko-Místecko) 12:30 12. 2. 2025 (Aktualizováno: 12:35 12. 2. 2025)