‚Vtip nebo osobní krize.‘ Policie řeší třináct případů týkajících se šíření poplašných zpráv o koronaviru

Když se muž z Kroměřížska vrátil ze srazu s přáteli v Olomouci, po čtyřech dnech jim podle policie poslal nečekanou zprávu: „Mám koronavirus." Není jasné, jestli to myslel v žertu, chtěl být zajímavý nebo škodolibý. Nebyla to totiž pravda a jemu teď mu hrozí stíhání za šíření poplašné zprávy. Podobných případů nyní řeší policie po celém Česku třináct a tři lidé už byli obviněni. Praha 9:10 28. března 2020

„Muž na messengeru uzavřené skupině osob, se kterou chatoval, sdělil, že je pozitivní na koronavirus. A to poté, co s nimi byl v několikahodinovém kontaktu při společném srazu. Muž tak rozšiřoval nepravdivou poplašnou zprávu,“ popsal Radiožurnálu jednání muže z Kroměřížska policejní mluvčí Petr Jaroš.

Nejvíc poplašných zpráv řeší jihočeští policisté. Prověřují momentálně čtyři případy. Kromě dvou malicherností, které nejspíš odloží, prověřují i dva závažnější incidenty. Obvinění hrozí třeba muži z Táborska, který 18. března v noci údajně tvrdil, že má koronavirus, aby se pomstil pracovníkům odtahové služby, kteří mu zrovna odtahovali auto.

„Jiný muž z Benešova nad Černou rozhlašoval, že v místní ubytovně žijí lidé nakažení nemocí COVID-19,“ řekl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. Právě proti obyvatelům zdejší ubytovny místní lidé často protestují, stěžují si na to, že ubytovaní dělají nepořádek, hluk a perou se.

Radnice si předloni kvůli ubytovně dokonce najala soukromou bezpečnostní agenturu.

„Jsou to sociopati, kteří sledují osobní prospěch,“ říká o lidech, kteří šíří poplašné zprávy, psycholog Josef Kovářík.

„Buď na sebe chtějí upozornit, aby byli zajímaví, protože jinak se jim v životě příliš nedaří, nebo zneužívají obavy z viru k tomu, aby jiným ublížili, třeba se za něco pomstili. Nikdy to není člověk, který by měl poctivý záměr informovat veřejnost, vždycky je za tím osobní motiv,“ vysvětluje Kovářík Radiožurnálu. „A to nejsou jen ti, které vyšetřuje policie, podívejte se na některé politiky, jak využívají situace a útočí na sebe,“ dodává.

Hrozí přísnější tresty

Psycholog Štěpán Vymětal je přesvědčený, že faktorů, které mají vliv na šiřitele poplašných zpráv, je víc. „U někoho mohlo jít o hloupý vtip, někdo se skutečně může chtít zviditelnit a upozornit na sebe, protože je v nějaké osobní krizi. Někdo je víc úzkostný a potřebuje ventilovat nejistoty a vlastní stres, který je daný tou situací nebo dalšími zátěžovými faktory v životě. U někoho to mohlo být ve zlobě jako forma skryté agrese, když nějakou zprávu použil za účelem někoho vystrašit,“ řekl Vymětal.

V době nouze přitom hrozí přísnější tresty, za šíření poplašné zprávy mohou jít obvinění do vězení až na osm let. Záleží na tom, jestli jejich lži můžou vyděsit obyvatele. Přesně to podle policie napáchala zpráva třicetiletého muže z Domažlicka, který na svůj facebookový profil napsal, že v Horšovském Týně jsou tři lidé pozitivní na koronavirus, včetně prodavačky v tamním obchodě, která prý náhle omdlela, když seděla za pokladnou.

„Dále napsal, že každá surovina zakoupená v tomto obchodě byla v přímém kontaktu s touto prodavačkou. Tento příspěvek zveřejnil svým minimálně osmi stům přátelům a jejich přátelům,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Brožová. Nic z toho nebyla pravda, muž byl proto obviněn.

Stíhání nyní čelí i třiatřicetiletý Ústečan, který podle zjištění policie napsal na facebooku: „Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo…“ Policisté minutý týden v úterý oznámili, že ve spolupráci s jihočeskými kolegy muže vypátrali a obvinili.

Tento týden ve středu policisté v Ústeckém kraji obvinili kvůli další poplašné zprávě o koronaviru i osmatřicetiletou ženu z Litvínova. „Podle policie měla vytvořit na svém mobilu hlasovou zprávu o tom, že má informaci o zásahu policie a hygieniků v litvínovské restauraci, a že je pravděpodobné, že celý Litvínov bude v karanténě. Tuto hlasovou zprávu měla poslat přes messenger další ženě a také kamarádce, která ji měla přeposlat dalším osobám,“ informovala mluvčí mosteckých policistů Ludmila Světláková.

Policie nyní prověřuje i kamarádky obviněné ženy. Kvůli hlasové nahrávce o karanténě a zákazu vycházení prověřují jednání mladé ženy i policisté v Praze. Ta zatím stíhaná není.

Pouliční drby

Dvě poplašné zprávy řeší i policisté v Libereckém kraji. Hledají muže, který se vydával za zaměstnance firmy, do které poslal e-mail s oznámením, že je nakažený koronavirem a má obavy to sdělit vedení firmy.

„Ve druhém případě se měl na jedné sociální síti objevit příspěvek, ve kterém stálo, že v jedné lokalitě v našem kraji je nákaza koronavirem. Tato informace se nezakládala na pravdě,“ sdělila liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Většina poplašných zpráv vzniká a šíří se na sociálních sítích, některé ale začínají jen jako pouhé pouliční drby, které se však také rychle se šíří. Kdosi například na Czech Pointu magistrátu v Teplicích prohodil pár vět o údajném uzavření vedlejší obce Proboštov do karantény.

Lidé se začali bát a zprávu si rychle předávali. Proboštovská radnice ji dementovala na svém facebookovém profilu. „Prosím, nepodléhejte panice, kterou zde kdosi velmi nezodpovědný šíří,“ žádala radnice a podala trestní oznámení. Teplická policie nyní hledá lidi, kteří 18. března mezi 8. a 10. hodinou dopoledne byli na Czech Pointu a slova o karanténě slyšeli.

Jeden případ už policisté odložili. Je už z ledna, kdy se koronavirus šířil Čínou. Někdo tehdy vyvěsil na facebooku zprávu, že nakažen je jeden z žáků základní školy v Novém Strašecí. Policisté zprávu dementovali a začali pátrat, kdo ji vymyslel a rozšířil.„Viníka se nepodařilo zjistit, proto jsme případ odložili,“ sdělila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Psycholog Štěpán Vymětal upozorňuje i na to, že lidé mohou šířit poplašné zprávy z nevědomosti. „Nemají ověřené informace, mohou někomu naletět a fámy a polopravdy pustí dál a neuvědomí si, že mohou přispět k šíření poplašné zprávy,“ říká.

A radí, jak zátěžové situace přežít. „Mnoho lidí cítí nejistotu, zlobu a frustraci a pomáhá, když uznáme tu zátěž a poděkujeme lidem, že dodržují opatření. Čerpáme informace z ověřených zdrojů a nenecháme se zahltit množstvím kanálů a zdrojů. Proti frustraci pomáhá i to, když pomáháme druhým, tím můžeme překonat zátěž. Pomáhá soudržnost a vědomí, že nepřízni osudu čelíme společně,“ dodává.

