VIDEO: V Praze po honičce havarovala dodávka se syrskými migranty. Policie jich část zadržela, řidič utekl

Do pronásledování ujíždějícího řidiče se zapojilo několik policejních hlídek včetně pohotovostní motorizované jednotky. Dodávka projela ze středních Čech po D1 přes ulici 5. května a Nuselský most dál do Argentinské ulice v Holešovicích.

„Pronásledování probíhalo dále na území hlavního města Prahy. V pražských Holešovicích řidič dodávky prorazil závoru areálu jedné z firem, kde posléze v travnatém porostu s vozidlem havaroval,“ tiskový mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Po migrantech pátral i vrtulník. Všechny zadržené lidi si převzala cizinecká policie. Ta bude zjišťovat okolnosti jejich příjezdu do Česka.

V minulém roce policie zadržela 83 Syřanů, kteří Českem nelegálně projížděli. Po Afgháncích, kterých kriminalisté odhalili 129, jsou tak druhou nejpočetnější skupinou. Syřané ale podle policejních statistik nepatří mezi nejčastější migranty, kteří mají zájem v Česku zůstat. V tomto případě šlo vloni většinou o Ukrajince, Moldavany a Vietnamce.