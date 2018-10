VIDEO: Policisté hledají muže podezřelého ze znásilnění cizinky v centru Prahy

Pražští policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání po muži, kterého podezřívají ze sexuálního útoku na mladou turistku. Znásilnit ji měl začátkem srpna v Čelakovského sadech nedaleko Národního muzea. Policisté zveřejnili záběry z bezpečnostních kamer, na kterých by ho mohl někdo z řad veřejnosti poznat. Praha 13:27 30. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mladá anglicky hovořící dívka přijela do Prahy na začátku srpna. Ze soboty 4. na neděli 5. srpna navštívila jeden z tanečních klubů, který je v horní části Václavského náměstí.

„Nad ránem pátého srpna nastal čas odebrat se domů, respektive do hotelu. Avšak ve chvíli, kdy sháněla taxík, se s ní dal do hovoru pro ni do té doby neznámý muž,“ popsal mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

A dívka nakonec do přivolaného taxíku nenastoupila. Neznámý muž poté dívku dovedl pod záminkou doprovodu do hotelu až k podchodu v Čelakovského sadech, kde ji podle policistů znásilnil.

„Dívka mu opakovaně říkala, že něco takového nechce a ať toho nechá. Strach ji v danou chvíli nedovolil bránit se více,“ dodal mluvčí pražských policistů. Dívku zachránili až lidé, kteří šli okolo.

Kriminalisté sice podle něj mají záběry z bezpečnostních kamer, na kterých je hledaný zachycen, nicméně se jim zatím nepodařilo zjistit, o koho jde.

„Proto se nyní obracíme s prosbou o pomoc na širokou veřejnost. Pokud dotyčného na záběrech bezpečnostní kamery poznáváte, znáte jeho totožnost, nebo jeho místo pobytu či pohybu, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ uzavřel Hulan.