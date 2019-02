Pražští policisté loni řešili nejméně trestných činů od roku 1991, převažovaly krádeže

Pražští policisté vyšetřovali v loňském roce 47 601 trestných činů, nejméně od roku 1991. Oproti roku 2017 klesla kriminalita v metropoli o 3125 zjištěných skutků. Podobně jako v předchozích letech byla objasněna zhruba čtvrtina všech činů. Na tiskové konferenci to v pátek řekla náměstkyně pro kriminální policii a vyšetřování Radka Drexlerová. Praha 13:01 1. 2. 2019 (Aktualizováno: 14:00 1. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie na Národní třídě (ilustrační foto) | Zdroj: Policie ČR

Mezi trestnými činy převažovaly tradičně krádeže, byla jich skoro polovina. Policisté ale zaznamenali výrazný pokles zejména kapesních krádeží. Loni se jich stalo 5331, o 1982 méně než v roce 2017.

„Sázíme na to, že v Praze máme své týmy, samozřejmě využíváme kamerový systém,“ vysvětlil ředitel pražské policie Jan Ptáček. Podle něj stoupla i objasněnost kapesních krádeží, ale jen mírně. „Je to bolest všech metropolí, bohužel to k turismu a vysoké koncentraci osob patří,“ doplnil Ptáček.

Více podvodů

Podle Drexlerové klesl i počet tzv. krádeží vloupáním, o 575 na 4395. Pokles byl loni i u krádeží motorových vozidel, sestup je v tomto ohledu podle Drexlerové dlouhodobý. Dalších majetkových trestných činů, jako jsou například podvody nebo zpronevěry, naopak mírně přibylo. Více bylo loni v Praze registrováno také hospodářských trestných činů. „Obrovským způsobem se navýšily daňové delikty,“ řekla náměstkyně.

Vražd se loni v hlavním městě událo 14, o osm méně než předloni. Objasněny byly všechny, řekla Drexlerová. Ubylo také dalších násilných trestných činů, v roce 2018 jich bylo zjištěno 1439, meziročně o 69 méně.

Podle Ptáčka je bezpečnostní situace v Praze příznivá. Připomněl, že podle průzkumů důvěra společnosti v policii stoupá. „Myslím si, že pražská policie má velmi dobrý kredit u občanů,“ řekl Ptáček.

Kriminalita v hlavním městě klesá od roku 2002. Výjimkou byl rok 2013, kdy však sehrála zásadní roli amnestie bývalého prezidenta Václava Klause.