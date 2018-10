VIDEO: Odložil zbraň a bez váhání skočil do Vltavy. Policista s kolegy zachraňoval muže v centru Prahy

Pražští policisté v sobotu v noci vyjeli do centra hlavního města se zapnutými majáky. Spěchali na pomoc muži, který podle svědkyně skočil do Vltavy. Jeho skok a to, že následně nevyplaval, nahlásila žena, která byla poblíž.

