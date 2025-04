Policie přes Velikonoce posílí kontroly na silnicích. Zaměří se na alkohol za volantem nebo telefonování

Volno ve škole, k tomu pěkné počasí. Ideální důvod vyrazit třeba na chatu nebo na výlet. S hustším provozem na silnicích počítají také policisté, kteří přes Velikonoce posílí hlídky. „Kontroly budou probíhat celé velikonoční svátky. Samozřejmě největší důraz bude kladen na zítřek a na pondělí,“ říká pro Radiožurnál zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka v Ranním interview. Rozhovor Praha 11:09 17. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní policie při kontrole řidičů (ilustrační foto) | Foto: Jan Schejbal / Empresa Media | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Středa byla totiž na silnicích nejtragičtějším dnem za posledních pět měsíců. Čím si vysvětlujete tak vysoký počet tragických nehod?

Dlouhodobě spojujeme vyšší počet tragických nehod s věnováním se řízení, respektive nevěnováním se řízení.

Včerejšek byl na silnicích nejtragičtějším dnem za posledních pět měsíců. „Dlouhodobě spojujeme vyšší počet tragických nehod s nevěnováním se řízení," komentuje Jan Straka z dopravní policie

To znamená, že se zvyšující se hustotou provozu, ve středu i s nádherným počasím, dochází k tomu, že lidé se pohybují v kolonách, jsou nervózní, řeší věci, které by za volantem řešit neměli. A to samozřejmě přispívá k tomu, že dochází ke kolizním situacím, které tedy zrovna ve středu končily v řadě případů tragicky.

Co konkrétně budete na silnicích o Velikonocích kontrolovat?

Velikonoce jsou známé tím, že spousta lidí požívá alkoholické nápoje, takže to bude samozřejmě jeden z těch bodů.

Dále to bude dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsob jízdy včetně kontroly zákazu držení hovorového zařízení, kontrola používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí a obecně i kontrola zákazu předjíždění nákladních automobilů na dálnicích.

Jaké úseky jsou nejrizikovější? Můžete třeba uvést příklad, kde bude policistů víc nebo budou kontroly rovnoměrně rozložené po celém území České republiky?

Nedá se to říct úplně plošně, že budeme třeba na dálnicích. Samozřejmě každý kraj je specifický. To znamená, že naši kolegové budou tam, kde jednotlivé kraje vyhodnotí, že budou potřeba.

Určitě budou na některých dálnicích, určitě budou na silnicích první třídy, ale zároveň se s nimi můžete zítra anebo o Velikonocích potkat i na silnicích druhých tříd tam, kde vyhodnotí, že je to potřeba.

Budou se kontroly týkat celých Velikonoc nebo hlavně dneška a pondělí, kdy lidé odjíždí, případně se vrací do měst?

Ty kontroly budou probíhat celé velikonoční svátky. Samozřejmě ten největší důraz bude kladen na zítřek a na pondělí.

S teplejším počasím bude na silnicích víc motorkářů i cyklistů. Na co by si měli dávat pozor?

Ostatní řidiči, mimo motorkářů a cyklistů, by si určitě měli dávat pozor na to, že se tam tyto dvě skupiny pohybují. To znamená, že u cyklistů dávat pozor při předjíždění, u motocyklistů, dávat pozor na to, že je poměrně těžké odhadnout rychlost toho motocyklu.

Naopak motorkáři a cyklisti by si měli dávat pozor na to, že vyjíždějí i účastníci, kteří nemají najeto mnoho kilometrů a neumí odhadnout jejich rychlost. A samozřejmě, co dávám na první místo - jak motorkáři, tak cyklisti by si uměli uvědomit, že oni jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky a podle toho se chovat.