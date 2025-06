Policie propustila na svobodu čtyři podnikatele z Mostecka a Teplicka obviněné z krácení daně

O víkendu do Česka přijde tropické počasí. Teploty vystoupají ke 32 stupňům, v týdnu se mírně ochladí

Do Česka bude proudit teplý vzduch od jihu. V pátek by teploty neměly přesáhnout 27 stupňů Celsia a v sobotu 29 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.