Podvod ve svazu zrakově postižených sportovců? Policie prověřuje okolnosti žádosti o dotaci

Předseda Českého svazu zrakově postižených sportovců Zdeněk Barlok čelí trestnímu oznámení kvůli podezření z dotačního podvodu, zjistil Radiožurnál. To na něj podala Národní sportovní agentura, protože do seznamu a soutěží, které pořádal v roce 2019, a který byl stěžejní pro vypočítání dotací pro rok 2021, uvedl i události, na kterých se organizačně nepodílel. Barlok dotační podvod odmítá. Připouští pouze malé administrativní změny. Původní zpráva Praha 6:00 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příkladem sporného pořádání byl podle zjištění Radiožurnálu 3. ročník BSC Prague Showdown Cup 2019, což je obdoba stolního fotbalu pro nevidomé. Také o něm Barlok v žádosti tvrdil, že ho pořádal svaz | Foto: Facebook BSC Prague | Zdroj: reprofoto

Když se v únoru 2019 konalo na svazích Rokytnice nad Jizerou Mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování zdravotně handicapovaných sportovců, proháněli se po trati i zrakově postižení lyžaři. Akci pořádal Marek Dušek z Centra handicapovaných lyžařů, který před tím obeslal svazy a spolky a žádal je, aby se na organizaci závodů také podílely.

Neplatné smlouvy a statisícové odstupné, vyčítá Antidopingovému výboru audit Neusserovy agentury Číst článek

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS) odmítl. „Dospěli jsme k závěru, že žádosti nevyhovíme,“ zněla odpověď, kterou má Radiožurnál k dispozici.

V květnu letošního roku však předseda ČSZPS Zdeněk Barlok právě rokytnické závody využil, když žádal Národní sportovní agenturu o dotaci. Jedním z důležitých kritérií pro výpočet dotace totiž bylo předložit seznam akcí, které žadatel pořádal právě v roce 2019. Barlok podle zjištění Radiožurnálu zapsal do žádosti o dotaci i lyžařské závody v Rokytnici.

„To považuju za něco naprosto neuvěřitelného,“ reagoval na to pořadatel závodů Marek Dušek. „Český svaz zrakově postižených sportovců byl na závodech jen jako standardní účastník, stejně jako lyžaři ze Slovenska, Maďarska a dalších pěti evropských zemí. Nijak nám nepomohli s organizací, natož s financováním toho projektu. Nebyli v organizačním výboru nebo jako pořadatelé. To je nesmysl! Naprostý nesmysl!“ prohlásil Dušek zvýšeným hlasem. „A vůbec nechápu tu drzost pana Barloka, že toto opravdu někde může použít při dotační žádosti. No to vůbec nechápu, nerozumím tomu,“ zlobil se.

Jen startovné

Barlok poskytl Radiožurnálu asi hodinový rozhovor. Při něm nejprve zopakoval to, co o rokytnické akci tvrdil v žádosti o dotaci. „My jsme byli spolupořadateli,“ řekl.

Když reportér Radiožurnálu namítl, že jeho svaz nebyl zmíněný v oficiálním dokumentu mistrovství, Barlok začal ze svého tvrzení ustupovat. „My jsme tam nebyli uvedeni, bohužel,“ připustil. Dál ale trval na tom, že svaz akci financoval. „Kdybychom nezaplatili, tak tam ti naši sportovci nejsou,“ řekl a slíbil, že doloží fakturu. Později si to ale rozmyslel. „Faktury našeho příspěvku na akci sjezdového lyžování poskytneme Policii ČR,“ poslal v e-mailu.

Fakturu svazu nakonec Radiožurnálu poskytl organizátor akce Marek Dušek. Ukázalo se, že nešlo o příspěvek na pořádání akce, ale o účastnický poplatek a startovné. „Jestli si myslí, že faktura za účast je spolupořádání, tak to nemůže myslet vážně,“ doplnil Dušek.

Barlok na to reagoval, že i peníze ze startovného se užily na pořádání závodů, a tudíž se jeho svaz podle něj vlastně podílel na pokrytí nákladů na organizaci akce.

Nesrovnalostí bylo víc

Zmíněné lyžařské mistrovství ČR není podle Národní sportovní agentury jediným příkladem nesrovnalostí. Agentura jich v Barlokově žádosti o dotaci našla víc. „Žadatel ve své žádosti o dotaci na rok 2021 uvedl nesprávné údaje o počtu jím zorganizovaných soutěží za rok 2019. Ačkoli byl z naší strany z dotačního oddělení opakovaně upozorněn na rozpory, nedokázal je odstranit. Nepochybně proto musel vědět, že údaje v jeho žádosti, které jsou důležité pro stanovení výše dotace, byly nepravdivé,“ uvedl mluvčí NSA Jakub Eichler.

‚Budeme muset někde ubrat.‘ Krach Bohemia Energy může způsobit komplikace sportovním klubům Číst článek

Předcovidový rok 2019 agentura vybrala pro srovnání záměrně, neboť tehdy ještě probíhaly soutěže v běžném režimu.

Příkladem dalšího sporného pořádání byl podle zjištění Radiožurnálu 3. ročník BSC Prague Showdown Cup 2019, což je obdoba stolního fotbalu pro nevidomé. Také o něm Barlok v žádosti tvrdil, že ho pořádal svaz. Na pozvánce i na webu České paralympijského výboru byl přitom jako pořadatel uvedený klub BSC Praha. „My jsme tam půjčovali náš vozový park, měli jsme dohodu, bohužel ústní, moje chyba, měla být písemná,“ reagoval Barlok.

Sporné je také pořadatelství Mistrovství ČR v benchpressu konané v listopadu 2019. I to se objevilo v Barlokově dotační žádosti, fakticky ho přitom organizovalo Centrum zdravotně postižených z jižních Čech. „Všechno děláme my, zajistíme celý servis, pozveme sportovce, rozhodčí, zajistíme si ceny, medaile, poháry, aby to bylo pro ty lidi atraktivní a měli z toho radost,“ řekl ředitel centra Jiří Smékal. Vzápětí ale dodal, že Barlokův svaz jejich centrum zastřešuje. „Oni pořadateli nejsou, ale dali nám pověření,“ řekl.

Ostatní žádosti v pořádku

Právě případy, kdy svaz pověří pořádáním akce klub nebo oddíl, Národní sportovní agentura v žádosti o dotaci akceptuje. Jenže pro zmíněné klání vzpěračů v benchpressu Barlok takové pověření agentuře nedoložil.

Barlok přiznává, že na akci vzpěračů chybělo logo svazu a doklad o oficiálním pověření, nebyla to ale podle něj jeho chyba. „Kritérium pořádání akcí je velmi vágní, není úplně vysvětlené. Tak, jak je to napsané v podmínkách dotace, je to nejednoznačné,“ tvrdí.

Národní sportovní agentura zahájí novou kontrolu Mynářových dotací na výstavbu sportovní ubytovny Číst článek

Jenže ostatních dvanáct svazů zdravotně postižených sportovců, které také žádaly o dotaci, měly podle NSA své žádosti v pořádku. A také Barlok upozorňuje, že jeho svaz je jediným, komu NSA snížilo žádanou dotaci. Důvodem ale podle něj není to, že by ostatním byla pravidla jasnější. Barlok tvrdí, že NSA právě jeho svaz úmyslně poškozuje. A naznačuje, že někteří lidé z NSA zvýhodňují jiné žadatele, na které prý mají osobní vazby, a jeho svaz, který to kritizuje, na to doplácí.

Na dotaz Radiožurnálu, zda může upřesnit a doložit, které konkrétní vazby a privilegované žadatele myslí, odpovědět odmítl. „Budeme to říkat policii,“ řekl stroze.

Předvolání na policii se nejspíš nevyhne. Agentura totiž v polovině října podala trestní oznámení kvůli podezření, že ji chtěl Balrok podvést. „Splnili jsme svoji oznamovací povinnost, která je nám uložená ze zákona,“ řekl mluvčí agentury Jakub Eichler. „Tady se o žádný podvod nejedná. To byla jen formální kontrola,“ namítl Barlok.

Mluvčí pražských policistů Jan Daněk již potvrdil, že se kriminalisté případem zabývají. „Pražští policisté trestní oznámení přijali, v tuto chvíli ho vyhodnocují a budou zjišťovat, zda-li se jedná o protiprávní jednání, či nikoli,“ řekl Daněk Radiožurnálu.

Peníze musí hledat jinde

Barlok původně žádal pro svaz zhruba čtyři miliony. Sporné akce pak ale podle svých slov nechal ze seznamu vyřadit a Národní sportovní agentura mu nakonec vypočítala dotaci o 600 tisíc nižší – zhruba 3,4 milionu. Ani snížená dotace ale nakonec nebyla vyplacena, protože Barlokův svaz s ní nesouhlasí a odmítl ji převzít.

„My jsme to nepřijali proto, že jsme chtěli od agentury řádné vysvětlení, jak k ponížené částce došla. Jenže jsme do dnešního dne ani nedostali možnost nahlédnout do správního spisu,“ řekl.

Firma žádá zaplacení dvou milionů od Národní sportovní agentury. ‚Nedělali nic,‘ brání se vedení Číst článek

Peníze, které svaz nepřevzal, teď ale chybí sportovcům a ti si musí poradit sami. Nebo s pomocí svých klubů a dárců. Týkalo se to třeba zmíněného Centra zdravotně postižených z jižních Čech, které předminulý týden vyslalo tři reprezentanty a asistenta na světový šampionát v benchpressu do Gruzie. Cesta každého vyšla na 40 tisíc korun. „Pomohli nám sponzoři, něco jsme investovali z peněz klubu,“ říká ředitel centra Jiří Smékal. Doufá, že peníze nakonec od svazu dostane a ten od NSA. „Budeme se snažit dostat ty peníze zpátky od svazu, ten musí bojovat,“ dodává.

Podle informací Radiožurnálu se v rámci trestního oznámení prověří i dotace, kterou Český svaz zrakově postižených sportovců dostal i v roce 2020 od ministerstva školství. Šlo bezmála o dva miliony. „Výše dotace byla schválena v dubnu 2020 a následně vystaveno rozhodnutí o dotaci. Ta byla vyplacena 11. června 2020,“ přiblížila mluvčí resortu Aneta Lednová. Jestli i tehdy musel svaz dokládat pořádání akcí za předchozí období, případně které konkrétní soutěže a závody uvedl, není jasné. Ministerstvo to sdělit nechtělo. „Informace o dotačním řízení jsou neveřejné,“ dodala Lednová.