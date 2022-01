Kontroly na Pražském hradě zůstanou, píše policie. Jde podle ní o cíl se symbolickou hodnotou

Lidé budou muset i nadále před vstupem do Pražského hradu procházet policejními kontrolami. Podle policejní mluvčí Kateřiny Rendlové totiž odpovídají v současné době vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení terorismem. Mluvčí takto reagovala na pondělní stanovisko Kanceláře prezidenta republiky, které se v nutnosti bezpečnostních kontrol právě na policii odvolávalo. Praha 16:47 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní kontroly před vstupem do Pražského hradu začaly v létě 2016, podle kritiků neodpovídají situaci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bezpečnostní kontroly na vstupech provádí Policie České republiky na základě vlastní analýzy rizik z května roku 2021 a na základě vlastních oprávnění podle zákona,“ reagovala v pondělí Kancelář prezidenta republiky na otevřený dopis senátora Jiřího Růžičky (TOP 09) a poslance Jana Laciny (STAN). Oba v něm prezidenta vyzvali, aby kontroly při vstupech do Pražského hradu ukončil.

Hrad trvá na tom, že pouze dodržuje doporučení policie a doplnil, že „už opakovaně projevil zájem o zmírnění stávajících opatření“.

Snažíte se vzbudit nenávist, zjistěte si fakta, reaguje Hrad na dopis proti policejním kontrolám Číst článek

Mluvčí policie Kateřina Rendlová v úterní tiskové zprávě potvrdila, že kontroly má na starosti policie. Konkrétní bezpečnostní rizika, která kontroly na Hradě podmiňují, ale vyhodnocuje společně s dalšími „relevantními bezpečnostními subjekty“. Ty ale na dotaz serveru iROZHLAS.cz policie odmítla specifikovat.

„Nastavení bezpečnostních opatření na Pražském hradě a jejich opodstatnění souvisí vždy s aktuální bezpečnostní situací ve světe i ve vnitrozemí. Posuzování bezpečnostních hrozeb a rizik je poměrně složitý kontinuální proces, který musí mimo jiné zohledňovat velmi dynamický vývoj v řadě oblastí. Zároveň se jedná o proces, který nezohledňuje pouze fakta, ale současně pracuje s predikcemi,“ uvedla Rendlová v prohlášení s tím, že opatření stále odpovídají vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení terorismem.

Podle policie totiž Pražský hrad představuje kvůli velké koncentraci lidí takzvaný měkký cíl s velkou symbolickou hodnotou. „A to bez ohledu na fakt, zda se v něm fyzicky hlava státu nachází, či nikoliv. Bezpečnostní prohlídky vstupujících osob a vjíždějících vozidel do areálu Pražského hradu patří od počátku zvýšených bezpečnostních opatření na území České republiky mezi základní a současně velmi efektivní bezpečnostní prvek,“ doplňuje Rendlová.

Další vyhodnocení bezpečnostních rizik proběhne podle mluvčí opět v únoru.

Reakce na dopis

Ke zrušení kontrol vyzval otevřeným dopisem senátor Jiří Růžička a poslanec Jan Lacina prezidenta už potřetí. Poprvé už na konci roku 2018.

„Obracíme se tedy na vás s výzvou, abyste znovu oslovil příslušné bezpečnostní složky k prověření, zda jsou další plošné kontroly všech příchozích návštěvníků areálu Pražského hradu opravdu nutné. Nám se podle všech dostupných informací, kterými jako členové obou komor Parlamentu České republiky disponujeme, jeví, že nikoli,“ napsali v posledním dopise.

Napsali jsme s @ruzickavsenatu už třetí dopis prezidentu Miloši Zemanovi, aby z titulu své funkce inicioval odstraněn zátarasů a plošných kontrol návštěvníků Pražského hradu. Areál Pražského hradu patří české veřejnosti, ne několika vykukům bez bezpečnostní prověrky. pic.twitter.com/Y3rbnAfFw2 — Jan Lacina (@j_lacina) December 31, 2021

Hradní kancelář ale oba politiky obvinila ze šíření dezinformací a nenávisti a označila je za „neúspěšné účastníky pokusu o puč proti prezidentu republiky“. Argumentovala právě tím, že bezpečnostní kontroly na Hradě nejsou v její kompetenci.

Senátor Růžička s tím ale nesouhlasí. „Samozřejmě víme, že se opírají o vyjádření bezpečnostních složek, které o kontrolách rozhodují. Ale nepochybuji, že v tomto je ze strany Pražského hradu vyvíjen nátlak. Museli bychom mít krátkou paměť, abychom si všichni nepamatovali, že to, co se na Hradě odehrává, se děje od doby, kdy se tam objevily červené trenýrky. Do té doby neměl nikdo nejmenší chuť a zájem tam nějaké kontroly dělat," reaguje Růžička na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Bezpečnostní kontroly na Hradě fungují od léta 2016. Podle kritiků jsou ale zbytečné a pouze způsobují problémy návštěvníkům a lidem, kteří chtějí areálem Hradu projít. Zejména v počátcích se u vstupu do Pražského hradu tvořily dlouhé fronty. Lidé totiž museli procházet bezpečnostními rámy a policisté jim kontrolovali také zavazadla.