Policie řeší nelegální chov šelem v Kletečné. Humpolec podal trestní oznámení kvůli obecnému ohrožení
Týrání zvířat a nedostatečné zabezpečení šelem. Policie prověřuje dva podněty na chovatele z Kletečné u Humpolce. Ti přitom již několik let provozují nelegální zvěřinec, ve kterém je i 16 tygrů, dva lvi a dvě pumy. Už v lednu policie přijala podnět kvůli špatnému zacházení se zvířaty, později město Humpolec podalo trestní oznámení. Obává se, že kotce pro šelmy nejsou dostatečně zabezpečené, a zvířata by tak mohla ohrozit lidi.
„Máme důvodné podezření na nevyhovující ubikace pro zvířata a jejich nedostatečné zabezpečení proti úniku. Z tohoto důvodu město Humpolec podalo trestní oznámení na obecné ohrožení. Vše je nyní předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení,“ potvrdil Radiožurnálu podání trestního oznámení mluvčí Humpolce Jiří Aujezdský.
Chovatelé Ladislav Váňa a Jana Svatošová chovají šelmy už několik let bez příslušných povolení. V jejich držení je přitom i 16 tygrů ussurijských, kteří jsou považováni za největší kočkovité šelmy na světě. Za poslední rok se jejich počet zdvojnásobil, když je chovatelé i přes zákaz nechávají rozmnožovat.
Na nelegální chov pár kilometrů od Humpolce upozornil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz.
Město se snaží situaci dlouhodobě řešit, kočkovité šelmy ale odebrat nemůže, protože je nemá kam umístit. Stát nemá dostatečné kapacity ve speciálních záchranných centrech, kam by šelmy po zabavení měly putovat. Humpolec se proto opakovaně obrátil i na ministerstvo životního prostředí, to ale žádné řešení nenabídlo.
Policie přitom obdržela jiný podnět kvůli týrání zvířat už před více než půl rokem. „V lednu letošního roku jsme přijali oznámení o nevhodném zacházení se zvířaty. Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření z trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách, případ prověřujeme,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Vysočiny Michaela Lébrová.
Minulý týden pak humpolečtí úředníci zabavili 108 zvířat kvůli podezření z týrání. Šlo především o dravce a sovy, které následně za pomoci České inspekce životního prostředí rozvezli do záchranných stanic v Česku. Mezi zvířaty umístěnými do předběžné náhradní péče byli ale také fretky, mývali nebo lišky.
Město pak varovalo všechny mateřské a základní školy na jeho území, aby z bezpečnostních důvodů s dětmi problematický zvěřinec nenavštěvovaly.
Nelegální na státních pozemcích
Váňa se Svatošovou chovají zvířata na pozemcích státu, který areál bývalého JZD stále vlastní. Státní pozemkový úřad je pronajal Váňovi v roce 2006 za účelem zemědělského využití.
Humpolec rozesílá varování školám: Nechoďte s dětmi z bezpečnostních důvodů do nelegálního chovu tygrů
Číst článek
Nyní chce ale prověřit, jak chovatel areál skutečně využívá a jak vypadají další stavby, například kotce pro zvířata, které tam za posledních 19 let vybudoval.
Váňa přitom měl problémy s úřady už v roce 2017. Tehdy i přes vydaný zákaz choval levharty. Případ vyšetřovala policie jako přečin maření úředního rozhodnutí.
Vysvětlovat musel také úhyn jelena a laně, ke kterému podle znaleckého posudku došlo kvůli zanedbání péče o zvířata. Váňa se závěry policie nesouhlasil.
V zookoutku jeden čas choval až 1700 zvířat. Tvrdil, že jeho podnik funguje jako záchranná stanice. V roce 2014 si pořídil první dva lvy a oznámil, že s útulkem končí a bude se věnovat už pouze chovu šelem.