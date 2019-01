Psovodi, 170 policistů a dobrovolníci. Pátrání po pohřešovaném muži na Kutnohorsku pokračuje

Jana Vrkoslavová na pátrací akci přijela z nedalekých Vrdů i s velkým černým kníračem a šesti přáteli z jejich základní kynologické organizace. „Kamarádka mě požádala, tak jsme přišli pomoct. Budeme pracovat na dlouhých vodítkách, protože tady bude hodně lidí a nemůžeme to pouštět. kdyby tam byl někde zahrabaný člověk, tak ho pes ucítí,“ popsala Radiožurnálu Vrkoslavová. Psům podle paní Jany dokonce nevadí ani sníh.

Do Schořova u Kutné hory přijel také Luboš Křivánek. „Dozvěděli jsme se to ze sociálních sítí a dorazili jsme ve třech lidech, abychom pomohli při pátrání po pohřešovaném seniorovi. Cítíme s příbuznými, že nevědí, kde je. To nás vedlo k tomu, abychom se vydali pomoct při hledání,“ vysvětluje Křivánek.

Skupina dobrovolníků, policistů i hasičů míří do nedalekého lesa. Společně s nimi také policista Daniel Votroubek. „Technicky to samozřejmě máme zajištěné, to znamená pomocí GPS. Víme jeden o druhém. Vytvoříme souvislou síť, takže teoreticky by pátrání mohlo mít úspěch,“ popisuje.

Teplé oblečení i čaj

Jak se do takového počasí, kdy sněží a venku je celkem zima, jako pátrač obléknout? „Je potřeba, aby ti, co pátrají, sami byli dobře zabezpečeni, dobře a teple ustrojeni – čepice, rukavice je základ, a třeba také teplý čaj v termosce, nějaké jídlo, energetické tyčinky a tak dále,“ říká Votroubek.

Kateřina Dlouhá je vedoucí pátrací skupiny kutnohorské policie. „Vyrazilo celkem 170 lidí. Celá skupina byla rozdělena do šesti skupin, které propátrávají terén. Každý tým projde zhruba 50 hektarů, když to zaokrouhlím. Psovody jsme poslali do neprostupného terénu v Krchlebské dubině, tam jsou různé srázy a podobně. Ti to budou mít o něco náročnější,“ popisuje vedoucí pátrací skupiny.

Policisté s sebou mají speciální transit, který je takovým mobilním operačním střediskem. „GPS jsou rozdané do skupin, a kolegové ve štábním vozidle vidí na monitorech, jak ti lidé jdou. Můžou je vracet, že to přesně neprošli tam, jak by měli, a podobně,“ dodává Dlouhá.

Pokud se nepodaří pohřešovaného seniora najít, bude pátrání po něm s menším počtem policistů pokračovat také v dalších dnech.