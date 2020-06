‚Ústavně garantované.‘ Policie píše, že nebude omezovat právo lidí na shromažďování

Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření z 19. května zakázalo kvůli koronaviru akce s počtem účastníků nad 300. Podle serveru Seznam Zprávy ministerstvo vnitra později potvrdilo, že zákaz platí i pro demonstrace. Stát zatím kvůli šíření koronaviru povoluje jen akce s počtem účastníků do 300 a od 8. června akce do 500 účastníků.

1/2 Policie nebude za žádných okolností omezovat výkon shromažďovacího práva ve prospěch mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Právo na shromáždění je základním, ústavou garantovaným právem, které je mimo období nouzového stavu země, nedotknutelné.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2020

Policie píše, že pokud shledá, že dochází k porušování hygienických podmínek, stanovených opatřením ministerstva zdravotnictví, věc zadokumentuje a odešle příslušné krajské hygienické stanici k vyřízení. Ale „...nebude za žádných okolností omezovat výkon shromažďovacího práva ve prospěch mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.“

Dosavadní vládní omezení se nelíbí například spolku Milion chvilek pro demokracii, který chystá pochod Prahou už na příští týden. Kvůli omezení počtu účastníků podá správní žalobu, uvedl ve čtvrtek.

„Vláda nám všem bere naše ústavní právo. Zatímco tisíce lidí plní hobbymarkety, hradní nádvoří či zoo, na náměstí se nesmí sejít více než 500 lidí - i když dodrží bezpečnostní opatření? Budeme se bránit soudně! Žalobu připravujeme,“ uvedl spolek na svém facebookovém profilu.

Vojtěch: O demonstracích jsem nevěděl

„Já jsem vůbec netušil, že se chystají nějaké demonstrace. Ten plán je dlouhodobě představen, to není věc, která by byla ze včerejška. Je to čistě z epidemiologického důvodu. V tuto chvíli to zkrátka platí pro všechny hromadné akce, které jsou do 500 osob (od pondělí, pozn. red.). Chceme, aby od 22. to bylo do 1 000, a potom případně to číslo ještě navýšit,“ uvedl pro Seznam zprávy v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář o nespokojenosti s omezením demonstrací mluvil i v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Tam připomněl, že ještě v dubnu ministerstvo vnitra souhlasilo, že shromáždění podle shromažďovacího práva nemají limit počtu účastníků. Pokud budou dodrženy podmínky, jako jsou roušky, rozestupy a dezinfekce.

