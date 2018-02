Policie sledovala Dbalého, jestli nesimuluje. 'Demonstrace moci', stěžuje si u Ústavního soudu

Detektivové sledovali Vladimíra Dbalého, který přes půl roku kvůli psychickým potížím nechodil k soudu. Kriminalisté hlídkovali před jeho domem. Podle lékařovy advokátky Kataríny Kožiakové-Oboňové pořizovali fotografie a ptali se na stíhaného lékaře v okolí jeho bydliště, aby zjistili, zda záměrně nebrzdí trestní řízení. Obhájkyně kvůli sledování podala ústavní stížnost. Žalobce Zdeněk Matula uvedl, že je připraven na ni reagovat. Praha 6:00 19. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Pořídili obrazové záznamy veškerých osob, které během sledování s Dbalým přišly do kontaktu. Některé z nich byly vytěženy mimo institut podání vysvětlení. Záznamy o vytěžení osob jsou nepoužitelné, přesto se objevily v posudku znalců přibraných soudem,“ řekla serveru iROZHLAS.cz na adresu detektivů advokátka Kožiaková-Oboňová.

'Další pozorování není potřeba.' Soudkyně propustila exředitele Nemocnice Na Homolce Dbalého z psychiatrie Číst článek

Policisté podle informací serveru iROZHLAS.cz fotili návštěvy stíhaného exšéfa Nemocnice Na Homolce, mezi nimi například jeho příbuzné. Zachytili ho však také, když šel do restaurace nebo obchodu.

'Je rozdíl jít si nakoupit a jít k soudu'

Dbalý přitom tvrdil, že kvůli psychickým potížím nemůže chodit k soudu ani se seznamovat s výsledky policejního vyšetřování v poslední části své korupční kauzy. Jeho obhájkyně však problém restaurace či obchodu v době, kdy nemohl k soudu, nevidí. „Je rozdíl jít si nakoupit a absolvovat mnoho hodin trvající hlavní líčení, které vyčerpá i psychicky zdatného jedince,“ argumentuje Kožiaková.

Dbalý u Městského soudu v Praze čelí dvěma obžalobám kvůli údajné korupci. Avšak od loňského května měl neschopenku kvůli psychickým problémům. A protože trval na své účasti u hlavního líčení, soudní jednání v první větvi se zadrhlo před vynesením rozsudku a druhé hlavní líčení zatím ani nezačalo.

Posudek: K soudu může

Soud kvůli tomu lékaři nařídil, aby se podrobil pozorování v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Znalci nakonec zjistili, že Dbalý k soudu může, další prognóza je ale podle nich nejistá, napsal deník Právo.



Detektivové ovšem ještě před tímto pozorováním požádali dozorujícího státního zástupce Zdeňka Matulu, aby jim povolil Dbalého sledovat. A ten jim vyhověl. Bývalého ředitele se totiž vyšetřovatelé chystají obžalovat ještě ve třetí vlně rozsáhlé kauzy, jenže stejně jako se neúčastnil soudních jednání, nemohl se kvůli psychickým potížím ani seznámit se spisem v poslední větvi kauzy. Kriminalisté sledováním chtěli zjistit, zda finále vyšetřování úmyslně nebrzdí.

Kauza Nemocnice Na Homolce Kauza Nemocnice Na Homolce je prozatím rozdělena na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů. "Hlavní líčení ve věci bude pokračovat dne 6. 3. 2018 a lze předpokládat, že zde budou prezentovány výsledky znaleckého zkoumání jednoho z obžalovaných," uvedl státní zástupce Zdeněk Matula. Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun. Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací. "V této části doposud probíhá seznamování jednoho z obviněných se spisem a o návrhu policejního orgánu na podání obžaloby na další obviněné nebylo dosud rozhodnuto," dodal Matula.

Podle advokátky Kožiakové-Oboňové však přestřelili a porušili trestní řád. „Nejspíš pojali podezření, že pracovní neschopnost klienta je smyšlená a není podložena pravdivými tvrzeními. Proto se vyšetřovatelé rozhodli prověřit, zda jeho chování odpovídá údajům ve zdravotní zprávě, ovšem způsobem trestním řádem neschváleným. Jejich záměrem bylo sledovat obviněného, aby zjistili jeho aktuální zdravotní stav, nikoliv objasnit podezření na páchání konkrétní trestné činnosti,“ kritizuje advokátka policii.

Advokátka: Vyděsili opraváře

Detektivové podle ní například vyděsili opraváře, který ke Dbalému dorazil kvůli rozbitému kotli.

„Po částečném provedení práce ho sledující zastavili, přičemž se na klienta dotázali. Opravář se následně omluvil a práci nedokončil s vysvětlením, že má strach a nechce mít zbytečné potíže. Podobné situace se dále opakovaly, což se projevilo v i tak chabém sociálním kontaktu klienta s lidmi. Policisté navíc klienta sledovali zcela nepokrytě, kdy v klidné ulici týdny stálo neznámé vozidlo,“ tvrdí advokátka.

Dbalý kvůli sledování podal ústavní stížnost. „Je nutné ho kvalifikovat jako vědomé zneužití či překročení jejich pravomoci a sledování označit za demonstraci státní moci,“ říká na adresu policie a státního zastupitelství jeho obhájkyně.

Žalobce: Zareagujeme

Národní centrála proti organizovanému zločinu, jejíž detektivové exšéfa Homolky sledovali, nechce věc vůbec komentovat. „Náš útvar k vašim dotazům nebude poskytovat žádné informace,“ odmítl její mluvčí Jaroslav Ibehej. Státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že pokud bude vyzván, na ústavní stížnost zareaguje.

„Podávání návrhů, žádostí, opravných prostředků a jiných podání včetně možnosti obrátit se na Ústavní soud je nedílnou součástí obhajoby a obžaloba toto právo respektuje. Bude-li státní zastupitelství v budoucnu Ústavním soudem vyzváno, aby se k ústavní stížnosti některé ze stran trestního řízení vyjádřilo, nepochybně tak učiní,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Záleží na okolnostech

Podle advokáta Lukáše Trojana není obvyklé, aby policie sledováním ověřovala, zda jsou obvinění skutečně nemocní. „V životě jsem o tom neslyšel, nikdy jsem to neviděl ani nezažil. Nevím o tom ani od kolegů, z čehož usuzuji, že je to úplně výjimečná věc,“ reagoval Trojan.

Obviněný bývalý šéf Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý Dbalý | Foto: Filip Jandourek

Kriminalisté ale podle něj nutně nemuseli porušit zákon, jak tvrdí Dbalý v ústavní stížnosti. „Záleží na okolnostech, s jakým právním odůvodněním oni úkon nařídili. Pokud je to proto, že si něco chtěli ověřit, tak je to špatně. Ale pokud mají podezření na maření soudního rozhodnutí nebo podobně, tam by to odůvodněno bylo,“ upozorňuje advokát.

Stížnost již dorazila

Stížnost u Ústavního soudu přistála v úterý, její detaily však jeho mluvčí Miroslava Sedláčková odmítla rozebírat. „Soudkyní zpravodajkou je Kateřina Šimáčková. K obsahu individuálních ústavních stížností informace zpravidla nepodáváme, je to součástí spisu, do kterého má přístup pouze omezený okruh osob, a nejde tedy o veřejnou informaci,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz.

Obviněný lékař si u Ústavního soudu stěžoval proti vazbě, ale neuspěl. Ústavní soudci vyhodnotili jeho stížnost jako neopodstatněnou.