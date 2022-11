Pražští policisté z oddělení vražd si nezákonně sháněli výpisy z telefonů, podle soudu nešlo o trestný čin

Dvojice policistů z Prahy si při vyšetřování vražd obstarávala informace o telefonech přímo od pracovníka Vodafone, přičemž alespoň ve třech případech neměli povolení soudu. Případ nakonec skončil kázeňským potrestáním, policisté totiž vše dělali pro odhalení vraha, ne pro osobní prospěch. Praha 6:00 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojice policistů z Prahy si při vyšetřování vražd obstarávala informace o telefonech přímo od pracovníka Vodafone (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Když si kapitán Pražák v televizním seriálu První oddělení stěžoval na zdlouhavost shánění telefonních výpisů, mluvil svým skutečným kolegům z duše. Ti si totiž mezi roky 2014 a 2016 několikrát obstarali výpisy z několika telefonů, aniž k tomu měli potřebné povolení.

Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů šlo o závažnou věc, informace z telefonní historie jsou mimořádně citlivé. Záznamy totiž kromě výpisu s kým člověk volal a komu psal SMS obsahují také informace o tom, kde se pohyboval, a to až půl roku zpětně. Pokud s nimi tedy policisté chtějí pracovat, potřebují souhlas státního zástupce a soudu. To ale trvá.

Jak před soudem vysvětloval svědek a policista, při objasňování vraždy hraje zásadní roli čas a informace z telefonů obětí i možného pachatele mohou policii pomoci.

„Policista vypracuje obsáhlý a srozumitelný podnět, ten si musí nastudovat dozorující státní zástupce a podat návrh na příkaz příslušnému soudu. Příkaz od soudu pak putuje na Útvar zvláštních činností policie, který osloví příslušného operátora. Operátor se teprve zabývá příkazem dle jeho časových možností,“ popsal policista s tím, že celý proces může trvat i několik dní, „což pro vyšetřování nejzávažnějších trestných činů může být fatální.“

Celé rozhodnutí soudu si můžete přečíst zde:

Dvojice policistů - jednoho státní zástupce obžaloval, druhého rovnou předal ke kázeňskému potrestání - se proto obracela přímo na jednoho ze zaměstnanců společnosti Vodafone, který jim informace předával.

Na hraně, ale stojí to za to

Ten u soudu uvedl, že „věděl, že se to tak nemá dělat, že to není zcela v souladu s předpisy“, ale s ohledem na závažnost situace, kterou mu policista „velmi sugestivně vysvětlil“, několikrát informace získal policistovi zaslal na jeho soukromý e-mail u společnosti Seznam.

Podobně se podle soudu hájil i obžalovaný policista s tím, že „ví, že to bylo na hraně, ale u policie se často pohybují na hraně a uvědomují si to riziko, ale zjištění a zadržení pachatele za to stojí“.

V jednom případě šlo i o vyšetřování mediálně sledované kauzy vražd taxikářů, tam si policisté obstarávali výpisy hovorů majitele jedné taxislužby, pro kterého dva ze zavražděných řidičů pracovali.

„Vyšetřování prokázalo, že v pěti případech předal pracovník na urgentní žádost Policii ČR informace k vyšetření vražd přímo žádajícímu policistovi. Obratem jsme přijali opatření, aby bez ohledu na závažnost vyšetřované trestné činnosti požadovaná data odcházela pouze po předchozí oficiální žádosti žádajícího orgánu,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Vodafone Ondřej Luštinec.

Společnost také posílila logování, tedy záznam činností, v dotčených IT systémech a prověřila zabezpečení oddělení, které se o předávání dat policii stará.

Luštinec zdůraznil, že pracovník informace policistům předával v dobré víře a po ujištění, že potřebná povolení dostane později. Data posílal z pracovního e-mailu, tedy transparentně. A kde to bylo možné, tak si sám z veřejných zdrojů ověřoval, že k vraždám opravdu došlo.

Dobrý policista

Podle Generální inspekce bezpečnostních sborů nakonec došlo ke stíhání obou policistů a jedné civilní osoby. „Státní zástupce nicméně u (prvého, pozn. red.) policisty rozhodl, ze bude řešen kázeňsky svým služebním funkcionářem, a u civilní osoby trestní stíhání zcela zastavil,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí Ivana Nguyenová.

Obvodní soud pro Prahu 5 následně případ postoupil zpět policii s tím, že nešlo o trestný čin, ale kázeňský přestupek. Podle soudu obžalovaný policista sice jednal protiprávně, ale byl „veden zřejmě nesobeckými a lidsky pochopitelnými pohnutkami, které jej v mnoha jiných směrech činily dobrým policistou“.

Jeho jednání proto podle soudu nebylo trestné, protože jeho činy nedosáhly„potřebné míry společenské škodlivosti z hlediska spodní hranice trestní odpovědnosti“.

‚Individuální pochybení‘

Státní zástupce proti rozhodnutí podal stížnost, Městský soud v Praze ale původní verdikt potvrdil.

Krajské ředitelství policie se k případu nevyjádřilo a dotaz předalo policejnímu prezidiu. Podle mluvčího Ondřeje Moravčíka policie žádné podobné případy neeviduje a „jednalo se maximálně o individuální pochybení, nikoliv selhání systému“.

Inspekce bezpečnostních sborů pak podle mluvčí Nguyenové nevede podrobnější statistiku, který by rozlišovala případy, kdy policista neoprávněně získal výpisy z mobilních telefonů.

Z minulosti je mediálně známý případ policisty, který takovým způsobem sledoval předsedu ústavního soudu Pavla Rychetského a některé blízké spolupracovníky tehdejšího prezidenta Václava Klause.