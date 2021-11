Průměrný věk policistů se zvyšuje. Odbory varují, že do deseti let by jich mohl být nedostatek

Čeští policisté stárnou - jejich průměrný věk vzrostl na téměř 40 let. Vyplývá to ze statistik Policejního prezidia, které má Radiožurnál k dispozici. Kvůli tomu je taky víc těch, kteří mají po odchodu nárok na výsluhy. Policejní odbory varují, že do deseti let by mohl být policistů nedostatek. Podle prezidia ale mají lidé o práci u policie zájem. Praha 0:10 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní odbory varují, že by tak do deseti let mohl být policistů nedostatek (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Populace stárne. Mohu mluvit jen za náš kraj. Celkově v rámci policie kolem 75 procent lidí, kteří mají odsloužených víc jak 15 let,“ popisuje pro Radiožurnál situaci v Jihomoravském kraji vedoucí personálního odboru Lenka Jenková. A nových zájemců o práci policisty v regionu není dost.

„K prvnímu listopadu chybí na celé jižní Moravě 136 policistů a policistek v přímých výkonech. Do konce roku dobíhají ještě nějaké žádosti. Celkově si myslím, že počet policistů, který skončí, bude vyšší než počet policistů, který bude nastupovat,“ doplňuje Jenková.

Stárnutí policistů je přitom problémem po celé republice. Strážci zákona, kterým je nad 40 let, převažují.

„Průměrný věk policistů se za těch deset let posunul z věku 36 na necelých 40,“ popisuje mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Nároky na výsluhy

Tím, jak roste průměrný věk policistů, stoupá i počet těch, kteří mají po odchodu nárok na výsluhy. Aby je dostali, musí mít za sebou nejméně 15 let služby.

Nárok na ně má podle Moravčíka víc než polovina policistů z celkového počtu zhruba 40 tisíc. Výdaje na výsluhy v posledních letech stoupají, a to včetně těch pro hasiče a další bezpečnostní složky.

„Ministerstvo vnitra vyplatilo v roce 2011 výsluhové příspěvky ve výši 3,6 miliardy korun. V loňském roce to byly 4,5 miliardy korun,“ potvrzuje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Policie se tak dál snaží přilákat do svých řad nové členy. Podle Moravčíka z Policejního prezidia se to v posledních letech daří.

Jinak to ale vidí předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáš Machovič: „Nábor se musí zrychlit a motivovat příslušníky, aby k bezpečnostnímu sboru šli, protože se může stát, že za deset patnáct let skutečně budeme mít nedostatek příslušníků. Mohl by nastat problém pro stát a vnitřní bezpečnost.“

Zvýšení nástupního platu

Podle Machoviče by se měl hlavně zvýšit nástupní plat začínajících policistů. A navrhuje i další cesty, které by mohly pomoct s náborem nových sil v místech, kde se moc zájemců nehlásí - třeba v hlavním městě.

„Byl by velmi dobrý nápad, aby by měli příslušníci dopravu zdarma. Nejen ve městě, ale i na vlaky. Pak se nestane, že třeba nemáte obsazené místa v Praze. Něco by to samozřejmě stálo,“ říká.

Zároveň varuje před snižováním výsluh, což v minulosti vedlo k odchodům policistů.

„Když se podíváme na grafy, které máme k dispozici, tak vidíme, že došlo k jednomu výraznému zubu - v roce 2007, kdy došlo ke změně výsluhových nároků,“ přibližuje mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Snížení výsluh už několikrát odmítl i kandidát na ministra vnitra nové vlády a předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan. Pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala z ODS ale už dřív řekl, že plánuje na každém resortu ušetřit šest procent. Kde přesně by mělo vnitro krátit rozpočet, zatím budoucí vláda neřekla.