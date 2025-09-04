Kvůli moravskoslezské kauze zakázek stíhá policie osm lidí. Figuruje v ní i exnáměstek hejtmana

Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli případu veřejných zakázek malého rozsahu, které zadávalo Moravskoslezské energetické centrum (MEC). Kauza navazuje na zásah elitních policistů z minulého roku, ve kterém je stíhaný bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) potvrdil serveru iROZHLAS.cz, že v dané věci rozšířil trestní stíhání.

„Mohu potvrdit, že v dané věci bylo rozšířeno trestní stíhání. V podrobnostech odkazuji na tiskovou zprávu NCOZ,“ napsal serveru iROZHLAS.cz pověřený evropský žalobce Vít Koupil na otázku, zda současné stíhání navazuje na jím dozorovanou kauzu ohýbaných krajských zakázek.

V ní vloni policisté obvinili mimo jiné i bývalého náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucku.

O rozšíření trestního stíhání informoval ve čtvrtek v tiskové zprávě mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. 

Stíhaní v letech 2022 a 2023 podle Ibeheje nastavovali některé zakázky tak, aby je získávala stejná společnost. „Následně měla jako odměnu za přidělení těchto zakázek vyplácet úplatky v řádu stovek tisíc korun. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatku i dotačními podvody. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od 5 do 10 let,“ řekl mluvčí Radiožurnálu.

„Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatků i dotačními podvody. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od pěti do deseti let,“ uvedl Ibehej s tím, že všechny obviněné stíhá policie na svobodě. Server iROZHLAS.cz jejich reakce zjišťuje.

Loni v říjnu policie po zásahu na úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě obvinila bývalého náměstka hejtmana Unucku, další čtyři lidi a jednu firmu. Unucka následně pozastavil své členství v ODS.

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) ve čtvrtek řekl, že nemá k případu žádné bližší informace. „Pouze ty ze sdělovacích prostředků,“ řekl.

