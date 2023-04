Podpora invaze? Nejčastěji řešíme sprejerství, daří se nám i dohledávat lidi z internetu, říká mluvčí policie

Víc než rok po začátku ruské invaze na Ukrajinu policie stále eviduje případy veřejného schvalování agrese nebo slovních útoků proti lidskosti. Policisté tak zahájili za poslední rok 95 trestních stíhání. „Každý má právo vyjadřovat svobodně své názory, nicméně i toto má své hranice. V případě, že se takovým vyjádřením dopouštím protiprávního jednání, musím počítat s postihem,“ připomíná pro Radiožurnál mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Praha 11:43 9. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká část podnětů, které se na policii dostanou, se podle mluvčího týká jednání na internetu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik případů veřejného schvalování ruské agrese na Ukrajinu aktuálně policie vyšetřuje?

Aktuálně bylo zahájeno trestní stíhání vůči 65 lidem. To jsou případy, které jsou ve fázi vyšetřování, anebo byla ta věc pravomocně skončená v rámci zkráceného přípravného řízení.

A kolik z těch lidí už jste i obvinili?

To je ten počet, o kterém jsem hovořil. Těch 65 lidí bylo nějaké způsobné obviněno ze spáchání trestného činu v souvislosti s ruskou agresí.

Můžete připomenout, o jaké trestné činy se konkrétně jedná? Jaká je jejich kvalifikace?

Je potřeba říci, že nejčastěji se setkáváme s poškozením cizí věci ve formě sprejerství. Když například někdo postříká budovu ať už nápisy protiukrajinskými, nebo i proruskými.

Nicméně jsou tam i trestné činy, které ospravedlňují nějakým způsobem genocidium, anebo podporují hnutí, které směřují potlačení lidských práv a svobod.

Zpravodajský server iROZHLAS.cz už dřív informoval o tom, že policie dostávala v souvislosti se schvalováním invaze desítky oznámení. Platí to stále, nebo jich ubylo?

Platí to stále. Samozřejmě ten největší nápor jsme zaznamenávali v prvních týdnech a měsících od zahájení ruské invaze.

Nicméně i v těchto dnech dostáváme denně jednotky a desítky různých oznámení na věci, které jsou buď následně vyhodnoceny jako trestné činy či přestupky, anebo musíme konstatovat, že jsou sice za hranou nějaké etiky, jsou nevkusné, nicméně třeba nenaplňují toliko intenzity, aby bylo možno zahájit trestní stíhání.

Dokázal byste popsat, kde je právě ta hranice, kdy trestní stíhání zahájit a kdy ne?

To jde jen velmi složitě zobecnit. Každý ten případ se musí posoudit opravdu striktně individuálně se všemi jeho důsledky a i s kontextem, ve kterém byl spáchán.

Jak velká část těch trestných činů se odehrává v reálu? Vy už jste mluvil o sprejerství. Kolik je těch činů na sociálních sítích?

Tam, co se týče těch podnětů, které dostáváme, tak ty se opravdu z velké části týkají jednání na internetu. Protože lidé mají pocit, že využijí z jisté anonymity internetového prostředí, a někdy mají i mylný pocit, že si v různých diskuzích mohou říkat, co chtějí.

Samozřejmě každý má právo vyjadřovat svobodně své názory, nicméně i toto má své hranice. A v případě, že se takovým vyjádřením dopouštím protiprávního jednání, musím počítat s postihem.

Člověk by si řekl, že identifikovat takového člověka, který přispívá na sociální sítě čím nevhodným, je celkem snadné. Je něco, co vám tu práci přeci jenom komplikuje?

Samozřejmě záleží vždy na konkrétním případu. Poměrně se nám daří dopracovávat se ke konkrétním osobám. Jsou pochopitelně případy, pokud jsou jisté útoky na internetu spáchány prostřednictvím zahraničních serverů a podobně, kdy třeba ta spolupráce nemusí být až taková. V některých banálnějších trestných činech, třeba s tím poskytovatelem serveru, tak potom to může být nějakým způsobem složitější.

Ale páky a možnosti, které máme v souvislosti s odvalováním internetové kriminality, pochopitelně jsou, a to poměrně účinné.