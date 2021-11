Policejní šéf varuje před ztrátou 10 tisíc lidí, odmítají vakcínu. Vláda by podle něj měla zvážit následky

Policie by mohla ztratit až 10 tisíc lidí, kteří dosud odmítají očkování proti covidu-19. K možnosti povinné vakcinace pro policisty, které stát zvažuje, to v úterý na twitteru uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Povinné očkování policistů si nyní neumí představit, dodal. O povinné vakcinaci pro některé profese a lidi nad 60 let stát uvažuje kvůli zesilující epidemii koronaviru. Praha 17:26 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejdar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19, které je většinou dvoudávkové, dosud dostalo téměř 82 procent policistů a občanských zaměstnanců, oznámil Švejdar. „Za to jsem rád a považuji to za skvělý výsledek. Nejsem si ale jist, zda si policie může dovolit ztratit až 10 tisíc kvalifikovaných lidi, kteří očkování doposud odmítají,“ komentoval.

Téměř 82 % policistů a občanských zaměstnanců podstoupilo k dnešnímu dni minimálně první dávku očkování.

O zavedení povinného očkování pro konkrétní profesní skupiny je podle Švejdara třeba diskutovat a vyjasnit si následky, které by to pro ně v praxi mohlo mít. „U Policie ČR si to v tuto chvíli nedovedu představit,“ dodal.

Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí, vznikne meziresortní komise, která ho posoudí. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že debatu by chtěl mít uzavřenou do konce tohoto týdne a příští týden vládě předloží stanovisko ministerstva.

Podle Vojtěcha se uvažuje o zdravotnících a sociálních pracovnících, premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) hovořil i o dalších státních zaměstnancích, jako jsou vojáci, hasiči nebo právě policisté. Vybrané profese a lidé nad 60 let by podle debaty ve vládní radě pro zdravotní rizika měli být úplně naočkovaní 1. února, řekl v úterý Babiš.