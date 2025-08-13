Policie ukončila vyšetřování v případu, kde je Feri viněn z dalšího znásilnění. Původně ho odložila

Policisté ukončili vyšetřování v případu, ve kterém je bývalý poslanec Dominik Feri obviněný z dalšího znásilnění. Ve středu to uvedla šéfka Městského státního zastupitelství v Praze Daniela Smetanová. Nyní má obviněný možnost se seznámit se spisem, může také činit návrhy na doplnění vyšetřování.

Dominik Feri u soudu

Dominik Feri u soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla že měla s Ferim souhlasný sexuální styk, při kterém si sundal kondom. Policie bývalého poslance obvinila v březnu po zásahu Ústavního soudu, původně věc odložila. „Vyšetřování bylo skončeno a nyní probíhá úkon podle § 166 trestního řádu (seznámení se spisem a možnost činit návrhy na doplnění vyšetřování),“ sdělila ve středu Smetanová.

Pokud Feri navrhne doplnění vyšetřování, dozorující státní zástupkyně jim může buď vyhovět, nebo je zamítnout jako nadbytečné nebo nepřípustné. Poté policie spisový materiál uzavře a předá ho státnímu zástupci s konečným návrhem.

Žena, které se aktuální případ týká, tvrdí, že měla s bývalým poslancem ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk. Feri si však podle ní během něj sundal kondom, s čímž nesouhlasila. Policie případ nejprve odložila, postup potvrdilo i státní zastupitelství. Ústavní soud ale následně rozhodl, že podobné počínání lze kvalifikovat jako znásilnění a rozhodnutí žalobců zrušil.

Soudci policistům vytkli, že tvrzení dívky důkladněji neprověřili, na nic se jí nedoptávali a její vysvětlení řádně nezaznamenali. Policisté se podle soudu nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechli ani svědkyni, která o události údajně věděla. Policie následně Feriho v polovině března ze znásilnění obvinila.

Feri si momentálně odpykává tříleté vězení za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Vinu od počátku odmítá. Do vězení nastoupil loni v květnu, kvůli předchozímu trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a odešel z TOP 09.

