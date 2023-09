Ústecký policejní šéf Kníže odchází do civilu. Předcházel tomu spor o funkci pro Husáka

Krajský ředitel policie v Ústeckém kraji Jaromír Kníže končí ve funkci a na konci září odchází od policie. Oficiálně ukončil služební poměr po dohodě a na vlastní žádost. Podle zjištění Radiožurnálu tomu ale předcházel spor Knížete s policejním prezidentem Martinem Vondráškem, který se týkal možného nabídky místa kontroverznímu policistovi Vladislavu Husákovi. Ústí nad Labem 18:31 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústecký policejní šéf Kníže odchází do civilu. Nabídl post svého náměstka kontroverznímu Husákovi | Zdroj: Profimedia

Jaromír Kníže má za sebou 39 let služby u policie, většinu toho v manažerských funkcích. V širší známost se dostal v roce 2005, když jako okresní policejní šéf vedl tvrdý zákrok proti účastníkům technoparty CzechTek v Mlýnci na Tachovsku.

Později se stal krajským policejním ředitelem v Plzni, posledních osm let své kariéry zastával stejný post v Ústí nad Labem. Nyní se Kníže u policie končí.

„Mohu potvrdit, že pan ředitel Kníže skutečně požádal o ukončení služebního poměru ke konci září, přičemž pan policejní prezident jeho žádost akceptoval,“ řekl vedoucí odboru komunikace Policejního prezidia Jozef Bocán.

O důvodech mluvit nechtěl. „To je vše, co můžeme k vašim otázkám sdělit,“ dodal. Radiožurnál oslovil i policejního prezidenta Martina Vondráška, ten ale na dotazy nereagoval.

Kníže sdělil jen to, že u policie už mu zbývá jen několik týdnů. „Já končím 30. září,“ řekl. „Teď někdy dostanu rozhodnutí, že byl ukončen můj služební poměr,“ dodal. O důvodech odchodu nechtěl mluvit ani on s tím, že nejprve se musí vyjádřit policejní prezident. „Ctím pravidlo subordinace,“ řekl.

‚Nikdo jiný neměl zájem‘

Radiožurnál ale zjistil, že Kníže sám od policie odejít nechtěl. V posledních měsících mezi ním a Vondráškem nepanovaly ideální vztahy. Ty se vyhrotily poté, co loni v prosinci přišlo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje o ekonomického náměstka.

Kníže hledal nového. „Oslovoval jsem všechny lidi v Ústí nad Labem, kteří by splňovali podmínky,“ řekl Kníže. Ekonomický náměstek krajského ředitele totiž musí mít aspoň devátou platovou třídu a deset let praxe. „Nikdo se mi nepřihlásil, nikdo neměl zájem,“ dodal.

Podle informací Radiožurnálu pak Kníže nabídl post ekonomického náměstka Vladislavu Husákovi. Ten podmínky splňoval, v minulosti byl dokonce policejním prezidentem. Oba se dobře znají, když Kníže velel policejnímu zásahu na CzechTeku, Husák byl právě zrovna policejním prezidentem a zákrok hájil.



Jenže s Husákovou policejní kariérou se pojí několik skandálů. V roce 2012 musel opustit post náměstka policejního prezidia údajně kvůli příliš těsným vazbám na některé lobbisty, podnikatele a politiky.

V roce 2011 ho totiž vyfotografoval deník Blesk v pražském Obecním domě, jak seděl u stolu s bývalým primátorem Pavlem Bémem, kterému dělali společnost známý pražský podnikatel Tomáš Hrdlička nebo Roman Janoušek.



Husák svou účast na schůzce vysvětloval tak, že šel náhodou kolem a stavil se jen na jednu limonádu. Nicméně nabídl rezignaci, kterou posléze tehdejší policejní prezident Petr Lessy přijal.



Policejním prezidentem byl v letech 2005 až 2007. I během svého šéfování policie čelil kritice – třeba, když ho novináři deníku Mladé fronty Dnes v roce 2006 přistihli, jak jede na rychlostní silnici Karlovy Vary – Praha autem rychlostí 190 kilometrů za hodinu.

Rezignoval o rok později v souvislosti s prověřováním jeho role v korupční kauze Biolíh. Husák si totiž podle Mladé fronty Dnes před zatýkáním biolihového gangu často telefonoval s podnikatelem a bývalým poradcem expremiéra Miloše Zemana Miroslavem Šloufem.



A v lednu 2021 se Husák, tehdy ve funkci policejního ředitele Libereckého kraje, účastnil oslavy narozenin podnikatele Petra Bendy v teplickém hotelu Prince de Ligne, ačkoli vládní nařízení takové hromadné akce kvůli šíření koronaviru zakázala.

Husák musel z ředitelské funkce odejít. Od té doby je metodikem Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.



Husák: vedli jsme o tom diskuzi

Krajský ředitel Jaromír Kníže přiznává, že s angažováním Husáka souhlasil. „Ano, řekl jsem, že pokud se přihlásí, že s tím nemám problém. Jeho současný nadřízený by ho musel nejprve uvolnit ze současné funkce a já jsem řekl, že pokud to udělá, že to podepíši,“ potvrdil Kníže. „Neřídil by nic, nezastupoval by mě, dělal by mi ekonomické věci, logistiku, údržbu, úklid, stavby,“ dodává Kníže.

Husák to potvrzuje. „Vedli jsme o tom diskusi,“ řekl, „ale nedopadlo to,“ dodal.

Zasáhl policejní prezident. „Přišel rozkaz policejního prezidenta, že mi odnímá pravomoc nad tímto místem. Mě jako prvnímu krajskému řediteli za doby fungování policie byla sebrána personální pravomoc nad rozhodováním o pozici náměstka. Takže já mám podřízeného, kterého neřídím,“ řekl Kníže.

Podle informací Radiožurnálu mu policejní prezident Vondrášek během letošního roku několikrát naznačoval, aby zvážil odchod.

Na dotaz, jestli jedním z důvodů mohla být právě nabídka místa Husákovi, odpověděl Kníže jasně: „Jedna z věcí to byla. Ano, máte pravdu.“

Kdo Knížete nahradí v čele ústeckých policistů, zatím není jasné. „Uvolněné služební místo bude obsazeno obvyklým způsobem v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tedy bude vyhlášeno nejprve nabídkové, následně případně také výběrové řízení,“ sdělil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.