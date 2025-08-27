Policie v Brně evakuovala 30 lidí kvůli úniku plynu. Úsek v Cacovické ulici zůstává neprůjezdný

V Brně-Husovicích v Cacovické ulici byl nahlášený velký únik plynu, policie ve spolupráci s hasiči evakuovala z šesti okolních domů 30 lidí. Informovala o tom na sociální síti X. Lidé se zhruba po hodině a půl mohli vracet. Silnice však stále zůstává uzavřená pro silniční dopravu.

Zásah policie u úniku plynu v Brně

Zásah policie u úniku plynu v Brně | Zdroj: Policie České republiky

„Evakuování obyvatelé se vrátili do svých domovů. Místo je již průchozí pro chodce. Z důvodu výkopových prací na silnici je komunikace pro vozidla stále neprůjezdná,“ informovali policisté kolem 15.30.

Neprůjezdný je úsek Cacovické mezi Tomkovým náměstím a Soběšickou. Uzavírka se tedy může dotknout jak řidičů přijíždějících od Valchařské ulice, tak i vozidel směřujících z Lesné či od Cacovického náhonu směrem na Tomkovo náměstí.

