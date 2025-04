Policie v Česku měří rychlost. ‚V Hradecké v Brně jel 163 km/h, povolená je 110,‘ přibližuje krajský ředitel

V Česku během středy probíhá Speed Marathon. Jde o bezpečnostní akci, při které policisté na více než 1000 místech měří rychlost. Za výrazné překročení rychlosti hrozí pokuty nebo i ztráta řidičského průkazu. „Jde o prevenci i vzkaz pro motoristickou veřejnost, že na rizikových místech je potřeba dodržovat rychlostní limity a dbát zvýšené opatrnosti,“ řekl pro Radiožurnálu ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil. Brno 10:26 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měření rychlosti během Speed Marathonu (archivní foto) | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

K čemu je speed maraton dobrý? Jaké máte z téhle akce konkrétně výsledky?

V prvé řadě je potřeba říct, že Speed Marathon je mezinárodní dopravně bezpečnostní akce, která má za cíl preventivně působit na řidiče z hlediska dodržování rychlostních limitů.

Navíc je rozšířena o zapojení veřejnosti, že místa, kde probíhá měření rychlosti, jsou vytipovaná i ze strany obyvatel, kteří měli možnost od poloviny února do poloviny března navrhovat místa, kde by tato akce měla proběhnout.

V řadě případů jde o průtahy obcí nebo o významné dopravní tahy, kde jsou dopravní problémy, respektive kde je častou příčinou dopravních nehod překračování rychlosti, třeba i ve spojitosti s jiným porušením zákona, ať už je to nevěnování se pozornosti řízení nebo přejetí do protisměru.

Seznam konkrétních míst koluje v médiích už zhruba od úterního odpoledne. Kolik policistů z Jihomoravského kraje se do akce zapojí a jakou techniku budou mít k dispozici?

Do akce je zapojeno 35 kusů různého typu měřicích zařízení, od ručních laserových měřičů po vozidla se zabudovaným radarovým technickým prostředkem. Jde o dvoučlenné a tříčlenné hlídky, to znamená zhruba stovka policistů.

V současné době probíhá akce na různých vytipovaných místech. Například jenom na ulici Hradecké v Brně do 8.00 máme šest přestupků, kde jeden z těch nejvyšších je 163 km/h v úseku, kde je stanovena rychlost 110 km/h. Naštěstí to bylo mimo obec, takže řidič zatím nepřišel o řidičský pruh.

Stihnete být s technikou a s policisty na všech vytipovaných místech? Nebo sice některá v seznamu jsou, ale policisté tam nebudou?

Je potřeba říct, že ten výkon může probíhat jak staticky, to znamená přímo měřením na místě, anebo i dynamicky, že budeme těmi body průběžně projíždět.

Jsem přesvědčen, že zvládneme obsáhnout všechna místa, protože Speed Marathon je v režimu celého dnešního dne, od půlnoci do půlnoci. Jsem přesvědčen, že to zvládneme objet.

Na druhou stranu znovu říkám, jde spíše o preventivní akci, ale je to i vzkaz pro motoristickou veřejnost, že toto je seznam rizikových míst, kde je opravdu potřeba dodržovat rychlostní limity a dbát zvýšené opatrnosti, protože tam v řadě případů dochází často i k dopravním nehodám.

Třeba na té nejnebezpečnější silnici ve vašem kraji mezi Brnem a Svitavami budou policisté kontrolovat jen rychlost, nebo se zaměří i jiné záležitosti v provozu?

Dopravně bezpečnostní akce není zaměřená jen na měření rychlosti, byť cílem je upozornit právě na dodržování rychlostních limitů, ale i na další přestupky, ke kterým tam může dojít. Ať už je to používání bezpečnostních pásů, telefonování a zrovna třeba na té I/43 je řada míst, kde je zakázáno i předjíždění s ohledem na nebezpečnost jednotlivých úseků.