Policie v kauze Motol obstavila i Janstův pozemek v Chrustenicích, měl být součástí ‚africké‘ dohody

Policie zajistila pozemek v Chrustenicích, který měl vlivný právník a sportovní boss Miroslav Jansta koupit podle vyšetřovatelů za peníze pocházející z korupce od exnáměstka Motola Pavla Budinského. Server iROZHLAS.cz to vyčetl z katastru nemovitostí. Usnesení o zajištění majetku vložila evropská žalobkyně do databáze úřadu v pátek. Jde o další nemovitost, kterou kriminalisté u hlavních protagonistů masivní korupční kauzy zajistili. Původní zpráva Praha 15:56 4. března 2025

Pozemek sousedící s chrustenickou vilou Budinských je zatím jedinou nemovitostí, kterou kriminalisté zajistili u jiného obviněného v korupční kauze, než je právě bývalý náměstek nemocnice v pražském Motole Pavel Budinský. O zajištění v pondělí informovala ČT24.

Parcela totiž patří vlivnému advokátovi Miroslavu Janstovi a jeho manželce. Janstu soud poslal v minulém týdnu do vazby. Jeho advokát Josef Monsport serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu sdělil, že policejní opatření patrně napadnou. „Asi stížnost podáme, uvidíme,“ řekl stručně.

Policie i dozorující evropská žalobkyně Zdeňka Pavlásková přitom drží vyšetřování „pod pokličkou“ a zajišťování majetku obviněných nekomentují. „Zatím mohu pouze odkázat na text naší tiskové zprávy. Více informací v tuto dobu poskytovat nebudeme,“ napsal v pondělí večer mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Zajištěný pozemek Miroslava Jansty v Chrustenicích na Berounsku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kriminalisté jsou přesvědčeni, že Jansta s manželkou vlastní pozemek pouze na oko. Jansta ho měl totiž podle policejních dokumentů, do kterých server iROZHLAS.cz a Radiožurnál nahlédly, pořídit na výzvu bývalého náměstka Fakultní nemocnice Motol, který chtěl pozemek za svým domem získat. Budinský ale věděl, že by mohl tento nákup vzbudit podezření, kde na transakci vzal peníze. Proto požádal Janstu, zda by pozemek za 13,5 milionu koupil on.

Operace proběhla podle kriminalistů následovně: nejprve Budinský Janstovi předal na různých místech v Praze a okolí v hotovosti požadovaných 13,5 milionu korun, které měly pocházet právě z úplatků. A Jansta následně na podzim 2023 za tyto peníze pozemek zakoupil.

Od té doby Jansta s Budinským vymýšleli, jak docílit toho, aby pozemek na Budinského oficiálně přešel, aniž by to vzbudilo otázky či podezření.

Operace Benin

Na řešení měli podle policejních dokumentů přijít o rok později. V listopadu 2024, když se v Budinského nemocniční kanceláři domluvili, že pozemek zahrnou do naplánované transakce v africkém Beninu, díky níž chtěli Budinský, Jansta a exředitel nemocnice v Motole Miloslav Ludvík podle policistů legalizovat desítky milionů korun z úplatků.

Ve zkratce: Ludvík s Budinským drželi akcie beninské firmy SBI Holding S. A., které chtěli prodat za 60 milionů korun Janstovi. Ten měl za akcie zaplatit penězi, které mu dopředu Ludvík s Budinským předali v hotovosti. Podle policistů šlo o peníze z úplatků, které chtěla trojice touto operací legalizovat tak, aby to vypadalo, že jde o legitimní výplatu z investic.

Součástí této transakce se pak podle policejních dokumentů měl stát také nově zajištěný pozemek v Chrustenicích. „Část kupní ceny za převod akcií bude uhrazena zčásti vzájemným zápočtem oproti závazku, který vznikne z kupní smlouvy na předmětný pozemek v Chrustenicích, kterou Jansta připraví a bude vystupovat na straně prodávajícího. Budinský bude kupujícím a stane se tak oficiálním vlastníkem předmětného pozemku,“ píšou kriminalisté.

Tedy za akcie africké firmy měl Jansta formálně zaplatit také hodnotou pozemku, který by takto formálně přešel na Budinského. Za tuto výpomoc měl získat Jansta podle kriminalistů dva miliony korun. „S tím Jansta souhlasil... (...) Dne 18. 2. 2025 pak všichni obvinění společně odletěli do Beninu, kde měli zrealizovat převod akcií společnosti SBI Holding S. A.,“ uvádějí kriminalisté.

Po návratu, v pondělí 24. února, spustili policisté v brzkých ranních hodinách akci a tuto trojici společně s dalšími devatenácti lidmi zadrželi. Obviněných v kauze je dosud 17 lidí, jak v pondělí večer potvrdili webu iROZHLAS.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej a dozorující evropská žalobkyně Zdeňka Pavlásková.

Budinský, Jansta i Ludvík zůstávají ve vazbě, stejně tak podnikatelé Mykhaylo Popovych a Petr Kysučan, kteří měli podle policistů za úplatky sjednávat pro své firmy výhody v motolských nemocničních zakázkách. Server iROZHLAS.cz kontaktoval s žádostí o vyjádření také advokáta Miloslava Strnada, který zastupuje Pavla Budinského. Ten se ale zatím nechtěl k případu do médií vyjádřit.

Budinského dům v Chrustenicích, volný pozemek za ním odkoupil advokát Miroslav Jansta. Ten podle záznamu v katastru pozemek drží s manželkou dodnes.