‚Opakovaně trestaný násilník a neonacista.‘ Před soud jde poslední z autorů komentářů pod fotkou prvňáků

Svým komentářem veřejně podněcoval nenávist vůči Arabům a Romům, píše státní zastupitelství o Vítězslavu Kroupovi. Je posledním obviněným kvůli případu nenávistných příspěvků pod fotografií prvňáků z Teplic. Muž o nich napsal: „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí." Hrozí mu až 3 roky, a to i kvůli publikovaným neonacistickým fotografiím. Z obžaloby k případu také vyplývá, že Kroupa byl minulosti ve vězení kvůli násilí. Teplice 6:00 26. dubna 2019

Fotografii tabla žáků první třídy v teplické části Prosetice zveřejnil tamní Deník v říjnu 2017. Krátce poté se pod ní na facebooku objevila řada nenávistných příspěvků. Kroupův podle policie patří mezi ty, které překročily zákon.

Likvidace Židů

„K fotce arabských a romských dětí připsal komentář, který naráží na likvidaci židovského národa za druhé světové války v plynových komorách, přičemž nenávist obviněného vůči arabskému i romskému etniku plyne ze zadokumentovaného obsahu jeho profilu. Jeho jednání tak jednoznačně směřovalo k tomu, aby podnítil ve společnosti nenávist k těmto etnikům,“ argumentuje v obžalobě Kroupy státní zástupce Pavel Norek. Server iROZHLAS.cz má materiál k dispozici.

Kroupa na policii potvrdil, že komentář skutečně napsal on. Prý už si to ale nepamatuje. „Co chtěl příspěvkem říci, neví, neumí to vysvětlit,“ parafrázuje státní zástupce mužovo vyjádření. Vyšetřovatelé muže původem z Brna dlouho kvůli jeho zaměstnání v zahraničí nemohli dohledat. Letos 19. února nakonec na policii dobrovolně dorazil a podal vysvětlení. Ihned poté si vyslechl obvinění a od té chvíle odmítá vypovídat.

Příspěvek Víti Kroupy pod fotografií dětí z teplické základní školy. | Foto: reprofoto Facebook Víti Kroupy | Zdroj: Facebook

Neonacistické materiály

Z obžaloby vyplývá, že Kroupa se kromě komentáře na adresu dětí bude u soudu zpovídat také ze šíření neonacistických materiálů, které policie našla na jeho facebookové zdi. „Ve veřejně přístupné části na svém profilu zobrazil uvedené fotografie Adolfa Hitlera, Hermana Göringa a říšské orlice s hákovým křížem, což jsou symboly či postavy jednoznačně adorované a užívané jako symboly soudobou neonacistickou scénou,“ upozorňuje státní zástupce Norek.

Řečí paragrafů se podle něj Kroupa dopustil přečinů projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Za to mu hrozí trest šest měsíců až tři roky.

Víťa Kroupa měl na facebookovém profilu fotografii hajlujícího Adolfa Hitlera. Potom, co se ho na ní server iROZHLAS.cz zeptal, zmizela. | Zdroj: Facebook

Obžaloba navíc upozorňuje, že nejde zdaleka o první mužův problém se zákonem. Před soudy stanul celkem čtyřikrát a nakonec skončil za mřížemi.

Vězení za násilí

„Byl trestán pro různé činy, mimo jiné násilného charakteru, kdy, ač v prvních třech odsouzeních šlo o tresty odnětí svobody původně podmíněně odložené, nakonec mu všechny tři byly přeměněny na trest nepodmíněný, který mu byl rovnou uložen v případě čtvrtého odsouzení. Z výkonů těchto trestů byl podmíněně propuštěn v listopadu 2014,“ vypočítává státní zástupce. Kroupa se podle něj dopustil ohrožení pod vlivem návykové látky nebo vydírání.

Server iROZHLAS.cz se pokusil získat reakci obžalovaného muže, na dotazy ale neodpověděl. Policii při podání vysvětlení ale tvrdil, že není skinhead ani člen žádného neonacistického hnutí. To mu ale státní zástupce neuvěřil.

„Je jednoznačně prokázáno, že obviněný byl i je, byť se k tomu nehlásí, jak je u takovýchto trestných činů a z nich podezřelých osob obvyklé, příznivcem neonacistických hnutí,“ uvedl na Kroupovu adresu.

Server iROZHLAS.cz Kroupu krátce po zveřejnění jeho komentáře dohledal a konfrontoval. Tehdy popřel, že ve svém komentáři navrhoval děti na fotografii poslat do plynových komor. Prý pouze debatoval s kamarádem. „Bavili jsme se víceméně úplně o něčem jiným. Fakt je to vytržené z kontextu. Nejsem nějaký rasista... velký,“ bránil se Kroupa.

Tři případy

Jeho případ je posledním z trojice komentářů, které měly policejní dohru. Další diskutující Petr Valůch pod obrázek napsal: „Tam by sednul granát jak pr... na prkýnko.“ Státní zástupce jeho stíhání nakonec podmíněně zastavil, protože mimo jiné přispěl 15 tisíci korunami na dobročinnost.

Šestadvacetiletá žena z Tachova pod fotografii napsala slovo „rovnou“ a přidala obrázek pistole. Od soudu kvůli tomu odešla s podmíněně odloženým trestem 18 měsíců a pokutou 20 tisíc korun.