Policie vyšetřuje výbuch před domem na Domažlicku. Způsobil ho podomácku vyrobený nástražný systém

Výbuch před bytovým domem v Horšovském Týně na Domažlicku v noci na úterý podle policie způsobil podomácku vyrobený nástražný výbušný systém. Výbuch lehce zranil jednačtyřicetiletého muže. Na místě zajistili policisté několik kriminalistických stop, které teď podrobí odborným expertizám. Případ prověřují krajští kriminalisté, ti požádali veřejnost o spolupráci. „Žádáme svědky události a případné poškozené, aby nás kontaktovali,“ uvedla policie. Horšovský Týn 13:02 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výbuch před bytovým domem v Horšovském Týně v noci na úterý způsobil podle policie podomácku vyrobený nástražný výbušný systém | Zdroj: Police ČR

Muž, který se vracel z práce, našel před bytovým domem papírovou krabičku. Když ji odstrčil nohou na stranu, explodovala a střepiny ho zranily v obličeji a na hlavě, uvedli ráno policisté a záchranáři.

„Měl jen povrchové poranění, oči nebyly zasaženy. Převezli jsme ho k menšímu ošetření a na pozorování do nemocnice,“ řekla Andrea Divišová z krajské záchranné služby.

Muž, který způsobil výbuch domu v Koryčanech, dostal podmíněný trest. Explozi se pokoušel zabránit Číst článek

Škody nejsou téměř žádné. Silný výbuch mírně poškodil zeď bytového domu a okolní vozidla. „Zjišťujeme veškeré okolnosti a zajistili jsme kriminalistické stopy. Na místě byl pyrotechnik, psovod se speciálně vycvičeným psem a několik hlídek policie, které kontrolovaly okolí,“ řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle informací policie na síti X z úterních 11.00 se místo exploze a širší okolí výbuchu stále prohledává.

„Žádáme svědky události a případné poškozené, kterým byla eventuálně v souvislosti s výbuchem způsobena majetková újma, aby nás kontaktovali na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně,“ uvedla policie.

Policie vypátrala hledanou dívku ze Znojemska v Brně. Je v pořádku Číst článek

Dále žádá řidiče vozidel, kteří projížděli Vančurovou ulicí v Horšovském Týně v noci z pondělí na dnešek, aby jí poskytli záznamy z palubních kamer.

Podle starosty Horšovského Týna Josefa Holečka šlo o běžný bytový dům, kde nežijí žádní problémoví obyvatelé. „Vůbec nevíme, co to bylo. Jestli to byla nějaká klukovina nebo co. Ještě probíhá nějaké šetření a policie vyhodnocuje stopy. Ale nehrozí žádné nebezpečí, v okolí se nikde nic dalšího nenašlo,“ řekl.

Dům ve Vančurově ulici je na sídlišti s největší koncentrací lidí v pětitisícovém městě.

O výbuchu informovala policie na síti X zhruba hodinu po půlnoci. Hasiči na místě nezasahovali.