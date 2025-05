Policie za provrtání plynovodu při přípravě tratě pro rychlovlaky nikoho neobvinila. Nešlo o trestný čin

Přešlap při přípravě vysokorychlostní tratě na Kutnohorsku nebyl trestným činem. Takovým způsobem vyhodnotila policie navrtání vysokotlakého plynovodu u obce Paběnice. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Pavel Truxa. Šetření události, která mohla skončit katastrofou, protože se v těchto místech u sebe nacházejí tři tranzitní plynovody, převzal Energetický regulační úřad. Viníkům stále hrozí pokuta až 15 milionů korun. Původní zpráva Paběnice (Kutná Hora) 5:00 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo, kde došlo k provrtání plynovodu u obce Paběnice | Foto: Václav Kunášek

Správa železnic pokračuje v přípravě výstavby vysokorychlostní železniční tratě (VRT), která by v budoucnu měla spojit Prahu s Brnem, celá cesta by zabrala pouze hodinu jízdy. Při vybírání vhodné trasy pomocí speciálních vrtů zkoumá podloží po celé plánované délce.

Naschvál posunuté kolíky? Správa železnic omylem navrtala plynovod, obec ji na něj přitom upozorňovala Číst článek

V polích nedaleko obce Paběnice na Kutnohorsku ale loni v březnu firma Sudop Praha, která průzkum provádí, omylem navrtala vysokotlaký plynovod. Stalo se tak navzdory tomu, že průzkumníci měli prostory vykolíkované a společnosti tvrdí, že o poloze plynovodu měli přesné informace. Při incidentu se nikdo nezranil.

Vyšetřování, proč k navrtání došlo, se ujala policie. Prověřovala, kdo škodu způsobil a jestli neporušil předpisy. Nakonec ale šetření ukončila.

„Policisté prověřováním celého případu došli k závěru, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, a proto byl celý případ postoupen k dalšímu řešení Energetickému regulačnímu úřadu,“ potvrdil mluvčí policie Pavel Truxa serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

U trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti počítá judikatura Nejvyššího soudu s tím, že ohrožených musí být nejméně sedm lidí a škoda přesáhne 10 milionů korun. Společnost Net4Gas, která potrubí vlastní, ale uvedla, že škoda dosahuje „vyšších jednotek milionů korun“.

Pokuta až 15 milionů

Celý případ si tak nyní převzal Energetický regulační úřad (ERÚ). Až se s několikasetstránkovým policejním spisem seznámí, může zahájit kontroly nebo rovnou správní řízení. „Kontroly (či správní řízení) by se mohly týkat více fyzických i právnických osob. Hovořit o tom, jaká škoda byla způsobena nebo kdo konkrétně bude účastníkem řízení, je předčasné,“ sdělil mluvčí úřadu Michal Kebort.

Přešlap při přípravě vysokorychlostní tratě vyšel na 10 milionů korun. Průzkumníci navrtali plynovod Číst článek

Viníkovi havárie hrozí vedle vymáhání způsobené škody i pokuta až do výše 15 milionů korun.

Společnosti Net4Gas a Sudop Praha dosud neměly od policie informace o ukončení prověřování, proto se odmítly k případu vyjádřit.

Vesnice Paběnice se dvěma sty obyvateli, kolem které by se rychlovlaky měly prohánět, už dříve upozorňovala v námitce Středočeský kraj, že na těchto polích by trať stát neměla. Ornou půdou v těchto místech totiž prochází pod zemí tři plynovody vysokého tlaku, na nich jsou navíc umístěné inženýrské sítě. Protože jde o tranzitní plynovody, je kolem nich vyhrazené čtyřmetrové ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo pak až 200 metrů.

Trasa podle ministerstva

Námitku obec zasílala, protože Správa železnic posunula trať oproti původním plánům zhruba o 1,5 kilometru blíž zastavěné oblasti. Taková úprava se již propsala i do Zásad územního rozvoje, tedy map, které mají vyšší váhu než územní plány a obsahují pravidla pro rozvoj daného území, především pak plánované dopravní stavby.

V době nehody změna ale ještě schválená nebyla a průzkumné vrty se oproti plánům významně odchýlily, jak vykresluje i přiložená tehdy platná mapa. Správa železnic se bránila tím, že prováděla průzkum podle trasy, kterou v roce 2022 schválilo ministerstvo dopravy.

Tehdy platné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje počítaly s koridorem pro železniční dopravu blíže obci Červené Janovice, zhruba 1,5 kilometru od místa provrtání plynovodu | Zdroj: Koláž iROZHLAS, Středočeský kraj

Protože byly společnosti přesvědčené, že postupovaly správně, měly „důvodné podezření“, že někdo neoprávněně manipuloval s vytyčovacími kolíky, které označují místa pro vrtání.

„Co se týče sítí, tak o jejich existenci samozřejmě velmi dobře víme. V rámci standardních postupů vždy komunikujeme přímo s jejich správci. Nicméně máme velmi silné (a daty podložené) podezření, že s vyznačenou trasou bylo neodborně manipulováno,“ uvedl po nehodě Jakub Ptačinský, mluvčí společnosti Sudop Praha. Stejného názoru byla i Správa železnic.

Kdyby se jejich podezření potvrdilo, znamenalo by to, že někdo mohl schválně posunout zaměřené kolíky tak, aby k nehodě došlo.

Server iROZHLAS.cz zná přesné souřadnice místa, kde měla být sonda umístěna, podle dokumentu, který zasílala Správa železnic majiteli pozemku na podzim loňského roku. Následně redakce překryla územní plán s katastrální mapou, z čehož vyplynulo, že vrt byl skutečně zamýšlen mimo ochranné pásmo, asi dvanáct metrů od plynovodu.

Červený trojúhelníček značí, kde společnosti plánovaly vrtat, žlutě označený plynovod byl pak od tohoto místa vzdálen zhruba 12 metrů | Zdroj: iROZHLAS.cz

Václav Kunášek, starosta obce Paběnice, jejíž domy leží jen zhruba 500 metrů od místa nehody, ale navrtání plynovodu přisuzoval „laické přípravě“. „Bylo velké štěstí, že se nic nestalo. Ty trubky jsou tam tři vedle sebe a na nich jsou uložené optické kabely. V podstatě je to vrtání načerno. I kdyby se netrefili přímo do toho plynovodu a vyvrtali to někde vedle, tak stejně jsou v ochranném pásmu,“ komentoval po nehodě.