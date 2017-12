Policie začala vyšetřovat tajemníka SPD Staníka kvůli výrokům o menšinách

„Státní zástupkyně došla k závěru, že jsou dány důvody k zahájení úkonů trestního řízení,“ citoval portál vyjádření státní zástupkyně Kláry Svobodové z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které zaslala Janu Cemperovi ze serveru Manipulátoři.cz. Ten v listopadu podal na Staníka trestní oznámení.

'Střílet po narození.' Tajemník SPD urážel ve sněmovně gaye, Židy a Romy, tvrdí Marksová a Černoch Číst článek

Skutečnosti podle ní důvodně nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Jako svědky si policie předvolala politiky, kteří o Staníkových výrocích už předtím mluvili veřejně – ministryni v demisi Michaelu Marskovou a někdejšího poslance Marka Černocha.

Podle vyjádření Marksové měl Staník po jejím příchodu do sněmovní restaurace mluvit o tom, že by homosexuálové „měli jít do plynu“.

Marek Černoch tvrdí, že se výroky týkaly i Romů a Židů. „Bylo to dokonce mnohem horší. Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ prohlásil v listopadu politik.