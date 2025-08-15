Policie zajistila ministerstvu spravedlnosti darované bitcoiny. Další kroky řeší resort s kupci kryptoměny

Orgány činné v trestním řízení zajistily ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které měl úřad v držení po darování kryptoměny odsouzeným drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským. Navazující kroky nyní úřad konzultuje s kupci bitcoinů i právníky. Ministerstvo to v pátek uvedlo na síti X s tím, že zajištění respektuje a že tento úkon potvrzuje závěry dříve publikovaných právních stanovisek.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. (Ilustrační snímek)

Podle těchto stanovisek existuje vysoké riziko, že darované bitcoiny jsou výnosem z trestné činnosti. Podle trestního řádu může v přípravném řízení rozhodnout státní zástupce nebo policie o zajištění věci, když zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že je nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z ní. Proti rozhodnutí o zajištění je přípustná stížnost. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka uvedl, že úřad ji podávat nebude.

Ministerstvo zároveň sdělilo, že aktualizovaná časová osa mapující okolnosti přijetí daru je připravená a nyní ji schvaluje vedení úřadu. „Vzhledem k aktivním krokům orgánů činných v trestním řízení konzultujeme, zda i v tomto stadiu řízení je její publikace možná z pohledu trestního řízení,“ napsal úřad.

Policie v noci ze čtvrtka na pátek Jiřikovského zadržela a obvinila z nedovoleného nakládání s drogami a z praní špinavých peněz. V souvislosti s přijetím daru policisté prověřují i možné zneužití pravomoci.

Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob. Celkem 235 bitcoinů takto ministerstvo převedlo na kupce, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu korun.

Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministryně Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.

